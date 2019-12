Nutella Biscuits: arriva il business del sacchetto vuoto, sarà ironico?

Arrivati sugli scaffali del supermercato appena un mese fa, i Nutella Biscuits sono esplosi come una vera e propria mania tra gli italiani generando un fatturato, nei primi 30 giorni di vendita, di circa 8 milioni di euro. Nati dopo una ricerca decennale che è costata 120 milioni di euro i golosi frollini di pasta frolla farciti di Nutella stanno creando un vero e proprio caso.

Nutella Biscuits

Soprattutto nelle regioni del Nord Ovest i Nutella Biscuits stanno andando letteralmente a ruba e gli scaffali de supermercati, in alcuni casi, presi di assalto sono ormai vuoti. I biscottini alla crema alla nocciola, quindi, stanno diventando una rarità in molte regioni. A Napoli, proprio fuori dei supermercati si verificano fenomeni di bagarinaggio con personaggi che si sono organizzati nella vendita della golosità tanto ricercata a prezzo, ovviamente, maggiorato.

In alcuni supermercati, addirittura, stata posta una limitazione all’acquisto per consentire a tutti i clienti di poter assaggiare la prelibatezza Ferrero. Su cartelli affissi in una Coop di Treviso, infatti, si legge “Nutella Biscuits, acquisto massimo 5 pezzi per consentire l’acquisto a tutti i soci e clienti”. A dimostrazione che il prodotto sta davvero spopolando con il boom di vendite che si sta registrando in queste settimane.

Ma l’ultima novità che fa davvero anche un pò sorridere , viene dagli utenti di Facebook romani che hanno messo in vendita il sacchetto, vuoto, dei golosissimi biscotti, a 56 euro per consentire a chi non riesce a trovarli in vendita di farsi comunque un selfie.

Ci si augura che la trovata sia soltanto ironica per far capire dove, molto spetto, arriva l’esagerazione di molti.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube