Il fondo pensione rappresenta per i lavoratori un utile chance, non solo come pensione integrativa ma anche come possibilità di ricevere un assegno fino alla pensione di vecchiaia, tramite la Rendita Integrativa Temporanea Anticipata.

Fondi pensione: una necessità

Le varie revisioni della riforma pensione hanno portato alla necessità dei lavoratori di cercare un paravento per i periodi bui e i fondi di previdenza complementare rispecchiano quest’esigenza.

Allo studio una possibile riforma del sistema previdenziale che prevede la possibilità di creare fondi pensione ad hoc per i giovani, che con la situazione che vive il nostro Bel Paese difficilmente percepiranno una pensione equa.

A regolare i fondi pensione è la Covip che tutela i cittadini e stabilisce le modalità per accedere.

Obblighi da rispettare entro fine anno

Lo scorso 29 luglio la Covid ha emanato nuove linee guida l’attuazione della direttiva lorp2. Sono cambiate le regole e i responsabilità dei fondi pensioni dovranno rivedere tutti gli adempimenti e dovranno ultimare la procedura entro fine anno o al massimo nei primi mesi del nuovo anno 2021.

Dovranno essere predisposti all’approvazione il manuale operativo delle procedure, documento sul sistema di governo e quello sulle politiche di governance, entro la data di approvazione del bilancio relativo all’anno 2020.

Il bilancio dovrà riportare in modo chiaro, come siano stati considerati i fattori Esg nell’esercizio dei diritti derivanti dal portafoglio e la gestione delle risorse.

Sempre entro fine anno i titolari dei fondi, dovranno costituire tre funzioni fondamentali richiesti dall’ordinamento Covip, ed esattamente:

gestione dei rischi

gestione di revisione interna

gestione attuariale.

Sempre per fine anno, bisognerà definire la politica di remunerazione che intende adottare il fondo pensione e i principi sulla base dalla prima valutazione dei rischi.

