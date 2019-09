Occhi e labbra: le tendenze della stagione in arrivo

Se vuoi un consiglio su come truccarti nei prossimi mesi in vista della stagione autunno-inverno 2019/2020, e continuare ad essere una regina di stile, facciamo il punto sulle nuove proposte degli addetti ai lavori e scopriamo quali prodotti non ci dobbiamo mai fare mancare, la tendenza per la stagione è quella di esaltare lo sguardo ed il sorriso.

Linee easgerate, una bocca da baciare

Quello che non deve mai mancare nella tua borsetta dei trucchi è l’eyeliner, quello extreme possibilmente. Serve per dare intensità e profondità ai tuoi occhi, ripassa poi con una matita nera anche tra le ciglia e nella rima interna superiore dell’occhio, e vedi che la differenza si noterà. Quindi applica l’eyeliner regalandoci linee esagerate da non passare sicuramente inosservata. Per le labbra, la parola d’ordine è, rosse, tutte da baciare. Le labbra così diventano grintose e sexy, nelle tonalità più sature, siano esse luminose e glossate o mat. Meglio evitare l’effetto plumping, soprattutto se hai già di tuo labbra tumide e carnose.

Lo smokey eyes

Per quanto riguarda la tua paletta ombretti, hai la massima libertà nella scelta dei colori, visto che lo smokey si veste anche di tonalità calde e morbide fino ad arrivare alle nuance full color. Accanto al classico, che utilizza il marrone, dei nudi e dei grigi, si possono usare degli smokey accesi, realizzati con colori che vanno dal fucsia, per un look da impatto. Per uno smokey più elegante, puoi scegliere invece la tavolozza dei ramati.

Quali saranno i tagli di capelli più originali Autunno – Inverno 2019/2020?