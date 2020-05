Occhiali tossici per presenza di una sostanza tossica oltre i limiti consentiti dalla legge. La sostanza è contenuta nelle montature per occhiali delle seguenti marche: Bvlgari, Disney Princess, Ivana Helsinki, Ray Ban, Paola Suohonen, DAY Birger et Mikkelsen. Ecco cosa si rischia e il nostro corpo a cosa è sottoposto.

L’inquinamento ambientale: le polveri sottili; allarme glifosato; la qualità del cibo e dell’aria desta molte preoccupazioni. Sotto inchiesta sono anche gli accessori che utilizziamo nell’abbigliamento: scarpe, cinture, occhiali, bigiotteria, ecc.

Occhiali tossici: l’allerta del Rapex

Sotto inchiesta sono finite note marche di occhiali da vista e da sole; che rischiano di intossicarci poco alla volta, inconsapevoli che stiamo danneggiando il nostro corpo. L’allarme Rapex (sistema europeo di allerta rapido per i prodotti non alimentari), ha pubblicato cinque 5 allerte sanitarie per il ritrovamento di valori livelli di sostanze considerate fortemente allergizzanti.

Sono stati condotti test dal Ministero della Finlandia, con test eseguiti presso i propri laboratori di analisi, che hanno evidenziato una forte concentrazione di nichel con valori più elevati della norma e raccomandati dalle linee guida nelle aste e nei bordi di alcune note marche di occhiali, i prodotti esaminati sono i seguenti:

Prodotti in Cina da Disney Princess (linea Cenerentola); prodotti in Italia da Bvlgari colore: 2033, Modello: OBV2198B, a marchio Ray Ban, a marchio Ivana Helsinki, Paola Suohonen, a marchio DAY Birger et Mikkelsen

Nello specifico i laboratori hanno evidenziato che le aste, la barra di rinforzo, i cerchi degli occhiali rilasciano una quantità eccessiva di nichel, sostanza che causa allergie quando sono a stretto contatto diretto e prolungato con la pelle.

Le autorità sanitarie europee hanno diramato l’allerta anche negli altri Paesi consigliando di procedere al richiamo degli occhiali in quanto non conformi al regolamento REACH.

