Offerta di lavoro: Cesvi cerca Coordinatori punto vendita

Cesvi, nota organizzazione umanitaria italiana cerca Coordinatore punto vendita in tutta Italia. Il coordinatore si occuperà della gestione del negozio, reclutamento volontari e confezionamento regali. Il periodo di lavoro sarà tra il 1 e il 24 dicembre. Ecco come candidarsi a questa offerta di lavoro.

“Impacchettiamo un sogno”: iniziativa Cesvi

Come ogni anno, il Cesvi propone nel periodo natalizio la campagna “Impacchettiamo un sogno” per diverse attività di raccolta fondi in favore del progetto “Un sorriso per i bambini in Italia”. Per questo motivo, ricerca volontari per il confezionamento dei regali di Natale presso gli Store e i Megastore Mondadori, Rinascente e altre catene di negozi in varie città italiane.

Requisiti e selezioni

L’offerta di lavoro è rivolta a candidati in possesso dei seguenti requisiti:

ottime capacità relazionali;

forte motivazione x tematiche sociali;

spirito di iniziativa;

preferibile esperienza nel settore della comunicazione e/o commerciale.

I profili attinenti saranno chiamati per un primo colloquio e, in seguito, per l’assunzione con contratto di collaborazione occasionale.

I coordinatori saranno selezionati per i punto vendita di queste città: Firenze, Roma, Milano, Salerno, Napoli, Caserta, Como, Novara, Padova, Parma, Pistoia, Brescia, Cagliari, Genova, Venezia e molte altre.

Come candidarsi

Chi è interessato a questa offerta di lavoro, deve compilare il form, entro il 28 novembre 2019, allegando un curriculum in formato PDF o DOC e seguendo le indicazioni per la candidatura.

