Offerta di lavoro: Vorwerk cerca addetti alla vendita, ecco come candidarsi

Offerta di lavoro dalla nota azienda Vorwerk, conosciuta per i prodotti Folletto e Bimby, che cerca 900 addetti alla vendita da assumere su tutto il territorio nazionale. Ecco come candidarsi

Vorwerk lavoro per addetti alla vendita

L’Azienda, come detto, mira ad assumere 900 risorse da inserire come venditori e accrescere in questo modo l’organico. Le figure ricercate saranno formate in Vorwerk, con possibilità di crescita professionale.

Profili richiesti e candidature

La Vorwerk, nota azienda tedesca, di solito, per le sue offerte di lavoro seleziona diplomati e laureati. In questo caso, invece, accetta le candidature anche di persone meno giovani, ma che siano interessati a iniziare una carriera lavorativa nelle vendite.

Inoltre, non è richiesta esperienza. Infatti, gli assunti dovranno, obbligatoriamente, sostenere un corso di formazione in aula e degli incontri esterni “sul campo”.

Durante la formazione esterna, saranno seguiti da una figura di supporto che li accompagnerà fino alla completa autonomia.

Dopo il periodo di formazione, sarà possibile conseguire l’abilitazione per diventare agente di commercio.

In più, per coloro che dimostreranno capacità gestionali, vi sarà la possibilità di iniziare una carriera nel ruolo di coordinamento del personale.

Coloro che sono interessati questa opportunità di lavoro, possono candidarsi compilando il form disponibile nella pagina aziendale alla sezione “Lavora con noi” e cliccando su “Diventa agente folletto”.

Leggi anche: Bonus Mobili ed Elettrodomestici 2019: le novità ultime dall’Agenzia dell’Entrate

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube