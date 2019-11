Il centro per l’impiego della provincia di Avellino ha pubblicato un’offerta di lavoro riservata alle persone con disabilità di cui all’art.1, Legge 68/99 e iscritte nell’apposito elenco provinciale, presso alcune aziende con sedi nella provincia.

A seguire le offerte in dettaglio con: il nome delle aziende coinvolte nella selezione, la qualifica ricercata, i requisiti per partecipare, i criteri per la formazione della graduatoria, le modalità di partecipazione. La scadenza della domanda è il 25 novembre 2019.

Lavoro: aziende coinvolte nella selezione

Azienda: Eurospin Lazio s.p.a.

Attività economica: discount di alimentari

Qualifica: aiuto commesso – Cod. 512205

Posti disponibili: 2

Sede: Atripalda (AV)

Azienda: Eurosystem s.r.l.

Attività economica: Fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l’edilizia

Qualifica: operai addetti ai servizi di igiene e pulizia – cod. 615100

Posti disponibili: 1

Sede: Calabritto (AV)

Azienda: Lo Chiatto & Rossetti Srl

Attività economica: trasporto di merci di strada

Qualifica: autista privato – cod. 742103

Posti disponibili: 1

Sede: Mirabella Eclano (AV)

Azienda: Marra Trading Srl

Attività economica: riparazione e manutenzione di macchine di impiego generale

Qualifica: personale non qualificato delle attività industriali e professioni assimilate – cod. 843100

Posti disponibili: 1

Sede: Cervinara (AV)

Azienda: Martucci Teresa Srl

Attività economica: preparazione e concia del cuoio e pelle; preparazione e tintura di pellicce

Qualifica: conciatori di pelli e pellicce – cod. 654100

Posti disponibili: 1

Sede: Solofra (AV)

Requisiti per partecipare

I partecipanti alla selezione devono possedere, alla data di pubblicazione dell’avviso (25/10/2019), a pena di esclusione, i seguenti requisiti: iscrizione nell’elenco del collocamento mirato della provincia di Avellino come “Disabili” di cui all’art. 1, Legge 68/99; età compresa tra i 18 e l’età pensionabile.

Lavoro Centri Impiego: criteri per la formazione della graduatoria

I criteri che concorrono alla formazione della graduatoria finale, definiti dal “Regolamento recante Modificazioni al Capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 9 Maggio 1994, n.487, in materia di assunzioni obbligatorie presso gli Enti Pubblici” e dai “Criteri per la formazione della graduatoria”, approvata con Delibera della Giunta Regionale della Campania, n°17 del 27/11/02, sono:

A. Situazione familiare: si intende quella rilevato dallo stato di famiglia del lavoratore o della lavoratrice interessato/a per le persone conviventi fiscalmente a carico;

B. Situazione economica e patrimoniale: si intende il complessivo dei redditi assoggettabili all’IRPEF, al lordo degli oneri deducibili, del lavoratore o della lavoratrice disabile: redditi da lavoro dipendente o assimilati (es. prestazioni di disoccupazione, di mobilità, etc. erogati dall’INPS), compresi gli arretrati soggetti a tassazione separata, redditi da terreni e fabbricati, redditi da lavoro autonomo, redditi diversi e altri redditi;

C. Anzianità d’iscrizione: viene calcolata con riferimento alla data d’iscrizione o reiscrizione negli elenchi del collocamento mirato provinciale. Ad ogni mese d’iscrizione è sottratto un punto. Ai disabili che presentino una percentuale d’invalidità superiore al 66% viene raddoppiato il punteggio di anzianità.

A ciascun candidato/a sarà attribuito, automaticamente, un punteggio base di 1000 punti, a cui verranno aggiunti o diminuiti ulteriori punti.

Per ulteriori informazioni sui criteri di formazione della graduatoria, leggere l’Avviso pubblico avviamento numerico al lavoro riservato alle persone con disabilità di cui all’art.1, Legge 68/99.

Modalità di partecipazione e scadenza della domanda

Entro il 25 novembre 2019, i candidati interessati al presente avviso devono stampare e firmare il modulo partecipazione (allegato 1) e, corredato da fotocopia di un documento d’identità valido, consegnare personalmente a:

Servizio collocamento mirato provinciale, Giunta regionale della Campania, Direzione generale 11 per l’istruzione, la formazione, il lavoro e le politiche giovanili, con sede in Via Pescatori n°91, Avellino;

centri per l’impiego di Ariano Irpino, Calitri, Grottaminarda, S. Angelo dei Lombardi (AV);

oppure, può essere inviato tramite PEC all’indirizzo: collocamentomirato.uod501105@pec.regione.campania.it.

Lo stesso indirizzo PEC può essere utilizzato per informazioni e/o chiarimenti sulle modalità di partecipazione al presente avviso pubblico.

