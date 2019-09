Offerta Vodafone Shake it easy: minuti, sms, messaggi e Netflix a 14,99 euro

Una gran bella offerta quella che Vodafone presenta ai suoi clienti e non, che ci permette di godere della sua qualità con un prezzo non troppo elevato, ma piuttosto giusto. Questa offerta si chiama Shake it easy e presenta al suo interno il solito pacchetto di minuti ed sms illimitati verso tutti, una giusta quantità di Giga necessaria per poter navigare su internet, ma anche una grande novità che comprende Netflix. Detto questo, andiamo a vedere più da vicino di cosa stiamo parlando.

Vodafone lancia l’offerta Shake it easy, di cosa si tratta?

Allora, partiamo col dire che possiamo trovare il solito pacchetto che un po’ tutti i gestori ci offrono: minuti illimitati, sms illimitati ( verso tutti in entrambi i casi ), e 60 Giga di internet.

Per avere 60 Giga, però, si deve pagare con carta di credito o IBAN, altrimenti se ne hanno 30.

Ma la vera bomba è la possibilità di avere per tre mesi Netflix, oltre che giga illimitati per app come Instagram, WhatsApp, Facebook e Tik Tok e non solo.

Parliamo di costi

Per quanto riguarda l’aspetto dei costi, sono previsti 14,99 euro al mese per avere sempre queste funzioni sopra elencate, mentre sono previsti 5,00 euro soltanto per l’attivazione.

Per tre mesi Netflix sarà incluso in questa offerta, dopo si deve passare a pagarlo per 11,99 euro se si intende continuare.

Non sono gratis le seguenti azioni:

– chiamate a servizi a sovrapprezzo (899-892, ecc.)

– chiamate o SMS a numeri forniti da società che pubblicizzano concorsi e/o comunicate durante trasmissioni radiotelevisive

– SMS a numeri che iniziano con 3424, 34043 e 342311

– chiamate a numeri utili, a servizi Vodafone, MMS, trasferimenti di chiamate, videochiamate a numeri brevi

La consegna della sim è gratis solo nei giorni lavorativi.

Se si cambia idea, si può recedere gratuitamente dal nostro acquisto entro 14 giorni dalla ricezione dell’ordine. Bisogna restituire il device e tutti gli accessori originali contenuti nella confezione (es. batteria, auricolare, carica batteria, ecc…). Il codice IMEI scritto sulla confezione deve necessariamente corrispondere a quello riportato sul telefono.

Si può attivare questa promozione solo se si ha fino a 30 anni inclusi. Sono, infine, considerati gratis servizi come la segreteria telefonica, il numero 414, il servizio chiamami e recall.

