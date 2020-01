offerte Amazon: 2020 col botto per Huawei P30 Lite e iPhone 11

Parte in quinta il 2020 delle offerte Amazon, dal primo gennaio è stato riscontrato il prezzo più basso per Huawei P30 Lite. Un’offerta a prezzo ridotto che non si vedeva dai tempi del black friday. Ma una particolare promozione spetta anche al recentissimo iPhone 11. Scopriamo le offerte Amazon nel dettaglio.

Offerte Amazon: Huawei P30 Lite scontato

L’ecommerce più famoso al mondo ha effettuato un interessante ribasso al modello P30 Lite della nota marca di smartphone cinesi, portandolo ad un prezzo di 227 Euro. Il prodotto, per chi fosse in cerca di smartphone top di gamma ad un prezzo vantaggioso è acquistabile su Amazon già dal primo gennaio. E pare sia il prezzo più vantaggioso online (e probabilmente anche negli store fisici) per il modello Huawei P30 Lite, ma non è dato sapere quanto ancora sarà disponibile tale offerta. Pertanto, sarà meglio affrettarsi se si vuol avvinghiare l’offerta.

Offerte Amazon: iPhone 11 a prezzo vantaggioso

Anche per chi cerca(va) il melafonino di ultima generazione, tra le offerte Amazon c’è stato spazio per un affare vantaggioso. Di fatto in questo inizio di 2020 l’ iPhone 11 è stato proposto a “soli” 779 Euro, con un bel risparmio di 60 Euro, dal prezzo canonico. Ma, attenzione, i fortunati si sono dovuti accontentare solo della colorazione rossa. Infatti, esclusivamente per il 1 gennaio 2020 tra le offerte Amazon il recentissimo modello di melafonino è stato proposto in una singola colorazione con tale offerta. Da oggi, 2 gennaio, invece pare che il prezzo di acquisto torna ad essere quello di 839 Euro. Chi ha saputo approfittarne ha di certo fatto un 2020 iniziato col botto.

