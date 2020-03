Tra le offerte Amazon di questa fine di settimana di inizio marzo 2020 si segnala l’aspirapolvere iRobot, ad un prezzo decisamente vantaggioso.

Offerte Amazon: aspirapolvere iRobot a prezzi esclusivi

Diversi modelli di aspirapolvere iRobot vengono messi a prezzi vantaggiosi tra le offerte Amazon di questo weekend di inizio marzo. Veri e propri gioielli di pulizia per la casa, le aspirapolvere iRobot vantano come top di gamma il modello Roomba i7, capace di registrare la planimetria del vostro appartamento. Il modello di aspirapolvere iRobot Roomba i7 è in grado perfino di riconoscere le varie stanze della vostra casa, grazie alla rivoluzionaria tecnologia “Imprint Smart Mapping”, attraverso cui riesce a registrare quali stanze sono ancora da pulire e quali sono già state fatte. Andiamo a scoprire, però quali sono i modelli di aspirapolvere tra le offerte Amazon della linea iRobot, a partire da venerdì 6 marzo.

Robot aspirapolvere iRobot Roomba i7156 al prezzo di 699,00€ ( 899,00€ )

( ) Robot aspirapolvere iRobot Roomba 671 al prezzo di 248,01€ ( 349,00€ )

( ) Robot aspirapolvere iRobot Roomba 981 al prezzo di 579,31€ ( 999,00€ )

( ) Robot aspirapolvere iRobot Roomba e5154 al prezzo di 329,99€ ( 375,20€ )

( ) Robot aspirapolvere iRobot Roomba e5154 al prezzo di 329,99€ ( 375,20€ )

( ) Robot aspirapolvere iRobot Roomba 605 al prezzo di 199,99€ ( 270,00€ )

Se non bastasse, tra le offerte Amazon di questo weekend potrete trovare anche altri accessori per la casa a prezzi vantaggiosi, come rasoi elettrici della Philips o ferri da stiro a vapore della Rowenta. Per ulteriori ragguagli sarà bene consultare il sito dello shopping online per eccellenza e approfittare dei vantaggi in tempi rapidi, prima di esaurimenti scorte o cambiamenti di prezzi.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube