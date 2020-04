Offerte Amazon: cibo e prodotti per la casa

In questo periodo di quarantena dal Coronavirus le offerte Amazon stanno dando spazio anche a prodotti per la casa e di prima necessità, mettendo in secondo piano, per le consegne Prime molti prodotti secondari, scopriamo le offerte di questo weekend.

Offerte Amazon: weekend a favore di cibo e casalinghi

In questo weekend tra sabato 4 e domenica 5 aprile, le offerte Amazon si soffermano su determinati articoli utili alla nostra casa. Andiamo a scoprire una rapida carrellata, dei prodotti che il grande portale dello shopping online sta proponendo, in queste ore, a prezzi scontati. Di seguito un elenco di prodotti a cui prestare attenzione su Amazon in queste ore.

Twinings Pure White Tea, 25 filtri per tè in bustina, al prezzo di 3,79 euro

Fette biscottate Gentilini in confezione da 185 grammi al prezzo di 1,36 euro, scontati di circa 20 centesimi dal prezzo basico

Fairy Platinum 70 pastiglieper lavastoviglie, detersivo in una grandissima confezione XXL da ben 70 capsule al gusto limone al prezzo di 12,99 euro, scontate di 5 euro

Riso scotti superfino Arborio, confezione da 1000 grammi al prezzo di 2,99 euro

Cereal, biscotti novellini senza lievito ed agenti lievitanti al prezzo di 2,35 euro

Sgambaro, una confezione di pasta nella tipologia Penne Rigate N.91 da 500 grammi al prezzo di 0,95 euro

Questa la carrellata di prodotti in evidenza tra le offerte Amazon per questo weekend di inizio aprile, per una spesa basica, con consegne a domicilio rapide, onde evitare di uscire di casa.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube