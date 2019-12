offerte Amazon del giorno: prodotti Corsair e non solo

Non è più tempo di Black Friday e anche il cyber monday ce lo siamo lasciati alle spalle, ma per l’ ecommerce più frequentato del mondo c’è sempre spazio per le offerte del giorno. Andiamo a scoprire quali sono le offerte Amazon di oggi 3 dicembre.

offerte Amazon del 3 dicembre

A spiccare tra le offerte Amazon del giorno, per oggi 3 martedì dicembre sono i prodotti Corsair che appaiono nelle ultime ore in sconto in blocco su Amazon con prezzi intriganti per quanto riguarda mouse e tastiere. In particolare vi sono cuffie gaming wireless Corsair Void Pro, ottimali per bilanciare comodità e buone performance giocando al PC, senza il fastidioso ingombro di fili e cavi sparsi. Le cuffie Void Pro della Corsair sono realizzate in tessuto traspirante a rete in microfibra, con dei padiglioni morbidi in memory foam per ottimizzare al massimo il comfort, perfette per chi gioca a lungo. Le Corsar Void Pro sono dotate di audio surround Dolby Headphone 7.1, offrono un posizionamento audio ineccepibile, creando coinvolgimento e tridimensionalità grazie ad un suono pulito e avvolgente. Il loro prezzo standard è di 119,99€, oggi le potete trovare in offerta a soli 84,99€.

Inoltre segnaliamo i seguenti prodotti da adocchiare attentamente tra le offerte Amazon del giorno

Corsair K63 Tastiera Meccanica Gaming | 64,49€ ( 89,99€ )

) Corsair MM800 Tappetino per Mouse da Gioco | 49,99€ ( 69,99€ )

) Elgato Stream Deck Mini Individuale | 69,99€ ( 99,95€ )

) Fire TV Stick | 24,99€ ( 39,99€ )

) Lenovo IdeaPad S540 da 14″ – Intel Core i510210U | 699,99€ ( 799,99€ )

) Fotocamera digitale a stampa istantanea Polaroid Snap Touch | 135,00€ ( 158,91€ )

) Trolley da viaggio in metallo Xiaomi Metal da 20” | 169,99€

Robot educativo Makeblock Codey Rocky | 74,99€ ( 99,99€ )

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube