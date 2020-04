Offerte Amazon del giorno: sconti su corpo e benessere

Tra le offerte Amazon del giorno, in questa apertura di settimana di inizio aprile troviamo interessanti sconti di prodotti di benessere, ma anche altro. Scopriamo insieme le offerte più vantaggiose in data 6 aprile 2020.

Offerte Amazon: cura e benessere, ma non solo

Ormai, in tempo di Coronavirus, con la quarantena forzata è difficile prendersi cura anche del proprio corpo e di mantenere una corretta attenzione al benessere fisico. Non soltanto divieti di assembramenti, ma anche negazioni per passeggiate e corsette stanno riducendo i cittadini a divenire figure mitologiche: metà umani, metà divani. Amazon tra le offerte del giorno ci propone piccoli cambi di registro per affrontare la quarantena sia sul piano degli alimentari che su quello dell’attenzione al fisico e al corpo. Scopriamo le migliori offerte Amazon del giorno.

12 erbe del buon transito, un validoo integratore alimentare in 100 capsule con principi vegetali per la regolarità quotidiana al prezzo di 5,99 euro invece di 9,69

Melatonina Act, 150 compresse da 1mg al prezzo di 7,66 euro invece di 13,90 euro

Gillette body ricarica di lame per rasoio da uomo, confezione da 4 pezzi al modico prezzo di 7,13 euro invece di 11,19 euro

Valda caramelle alla menta classiche e senza zucchero, confezione da 50 grammi al prezzo di 3,49 euro invece di 5,20 euro

Cioccolato di modica al fior di Sale di Trapani, barretta da 50 grammi al prezzo di 3,70 euro

Queste erano le offerte Amazon da segnalare per questo 6 aprile, con prodotti scontati per la cura del corpo e del proprio benessere, ai tempi della quarantena.

