Offerte Amazon del weekend: 17 aprile 2020

Anche questo weekend si catapultano dinnanzi a noi le offerte Amazon del momento. Tra cuffie Sony e televisori Samsung, andiamo a scoprire quali sono i prodotti da tenere d’occhio del momento sul portale di shopping più noto al mondo.

Offerte Amazon: Tv Samsung e altro ancora

In questo periodo di reclusione e di depressione, di malattia e asocialità, di tracollo economico e difficoltà sanitarie, di ansie e paure, di odore di preapocalisse globale, non si fermano le offerte Amazon che cercano di mantenere viva l’economia e di andare incontro alle esigenze dei consumatori annoiati e reclusi. Scopriamo in data 17 aprile, cosa viene proposto a prezzi piuttosto agevoli sul noto sito di shopping online. Ecco, quindi un ricco e saporito elenco di prodotti in vendita tra le offerte Amazon del weekend.

Samsung UE55RU7450 – Smart TV con display HDR10+ 4K da 55 pollici al prezzo di 429 euro

HISENSE H55U7BE – Smart TV display HDR10 4K da 55 pollici al prezzo di 449 euro

Cuffie Sony WH-CH700 sovraurali wireless con cancellazione del rumore e Alexa integrato al prezzo di 99 euro

ASUS ROG Strix SCAR G531 – Notebook con display IPS FHD da 15.6 ”, 8GB di RAM e GPU GeForce GTX 1650 al prezzo di 999 euro

Xiaomi Redmi Note 9S 128GB – Smartphone con display IPS FHD+ da 6,67 pollici, chipset Snapdragon 720G e 6GB di RAM al prezzo di 229 euro

Sonos One – Altoparlante Bluetooth modulare con Alexa integrato al prezzo di 179 euro

TCL 10L 64GB – Smartphone con display IPS FHD+ da 6,53 pollici, chipset Snapdragon 665 e 6GB di RAM al prezzo di 279 euro

Questo era un elenco delle principali offerte Amazon che troverete disponibili, nel tempo di esaurimento, a partire da questo venerdì 17 aprile. Quindi, restate a casa, pronti ad un weekend di shopping, per incrementare la vostra tecnologia casalinga per sopperire al meglio alla vostra quarantena, fino al prossimo 4 maggio, se non oltre.

