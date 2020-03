Offerte Amazon: ebook a 99 centesimi e non solo

Siamo giunti alla metà di questo marzo 2020, in piena quarantena da Coronavirus e nulla potrebbe essere più adatto di un libro. Tra le offerte Amazon potete trovare ebook a 99 centesimi e non solo.

Offerte Amazon catalogo ebook a 99 centesimi e altre offerte

E’ tempo di offerte Amazon ma è sempre tempo di quarantena e Coronavirus, dunque nulla di meglio che una buona lettura. Amazon ha in queste ore offerto a soli 99 centesimi diversi ebook Kindle, mentre il suo abbonamento, con milioni di testi Kindle Unlimited a 9,99 euro al mese, in cui sono presenti diversi sconti su libri. Ma le offerte Amazon di questa metà marzo non si limitano alle possibilità degli ebook Kindle, anzi diversi prodotti, come robot aspirapolvere e non solo si ritagliano l’attenzione del giorno.

Robot aspirapolvere iRobot Roomba i7156 al prezzo di 699,00€ ( 899,00€ )

( ) Robot aspirapolvere iRobot Roomba 605 al prezzo di 199,99€ ( 270,00€ )

( ) Robot aspirapolvere e lava pavimenti ECOVACS DEEBOT OZMO 900 al prezzo di 279,99€ ( 403,73€ )

E se non bastasse, tra le offerte Amazon di questo 19 marzo si segnalano anche altri prodotti di elettronica, a prezzi vantaggiosi.

Samsung Galaxy S20 al prezzo di 835,00€ ( 879,13€ )

( ) Notebook Microsoft Surface Laptop 3 da 13″- Intel Core i5 al prezzo di 899,00€ ( 1.169,00€ )

( ) Amazon Echo Show 5 al prezzo di 59,99€ ( 89,99€ )

( ) Smart TV LG 55UM7400PLB da 55″ – LED 4K al prezzo di 429,99€ ( 599,00€ )

Queste sono solo alcune delle offerte Amazon disponibili in queste ore sul noto sito di shopping online. Non vi resta che lanciarvi sul sito di Amazon per scoprirne ulteriori.

