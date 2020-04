Offerte Amazon: gli sconti del giorno 27 aprile

Ogni momento è buone per le offerte Amazon, un continuo effluvio di prodotti, di vario genere, a prezzi scontati o in occasioni lampo da sfruttare in tempi rapidi. Scopriamo un piccolo elenco delle proposte attive per oggi 27 aprile.

Offerte Amazon: piastre per capelli e non solo

Ogni periodo è buono per far fronte alle offerte Amazon, anche nei tempi della pandemia il più grande store di shopping online propone a sconti anche da aziende esterne sul proprio portale. Sebbene Amazon abbia revisionato le sue priorità sulle spedizioni Amazon Prime a causa dell’ emergenza da Coronavirus, non esclude periodicamente di offrire spazio ad offerte per prodotti di vario genere, anche non necessariamente di primaria necessità. Scopriamo quali sono i prodotti che il sito di Jeff Bezos pone all’attenzione in data di oggi 27 aprile.

Quali sono i prodotti in offerta su Amazon in data 27 aprile

Tra i principali prodotti a prezzi vantaggiosi vi segnaliamo un rapido elenco di varia categoria, da piastre per capelli ai saponi liquidi. Scopriamo dunque le più interessanti offerte Amazon del giorno 27 aprile.

Piastre per capelli e arricciacapelli 2 in 1, piastra con 4 temperature programmabili completamente in ceramica al prezzo di 19,79 euro invece di 32,99 euro inserendo il codice sconto IN72MEBK

MilMil Sapone Liquido, ricarica in busta al gusto Limone e Menta, 1 confezione da 1000ml al prezzo di 2,59 euro

Germinal Bio, biscotti integrali avena completamente biologici, 1 confezione da 300 grammi al prezzo di 2,29 euro invece di 2,73 euro

Videoproiettore Vankyo da 4500 lumen, capace di proiettare fino ad una dimensione massima di 236 pollici, qualità di riproduzione in 1080p fullHD al prezzo di 64,99 euro invece di 79,99 euro inserendo il codice 32HFTUPD

Cocobat Haribo, prodotto dolciario al gusto di liquirizia, 1 confezione da 200 grammi al prezzo di 1,25 euro

, prodotto dolciario al gusto di liquirizia, 1 confezione da 200 grammi al prezzo di 1,25 euro Besio Marmellata di Chinotti di Savona, completamente artigianale, 1 vasetto da 115 grammi al prezzo di 2,50 euro

Questi dunque i prodotti più originali e variegati proposti sul sito tra le offerte Amazon, in data 27 aprile, probabilmente disponibili solo per le prossime ore.

