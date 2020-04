Offerte Amazon: informatica e device tecnologici

E’ tempo di offerte Amazon sul versante informatica e dispositivi, articoli invitanti per chi dovrà necessariamente passare Pasqua e pasquetta da casa. Scopriamo gli sconti del portale di Jeff Bezos.

Offerte Amazon: sconti su diversi device

E’ tempo di rivelare le offerte Amazon per questo fervido periodo pasquale. Niente pastiere e uova di cioccolato, lasciate perdere agnelli e grigliate all’aria aperta, per Pasqua 2020 il portale di Jeff Bezos ha in serbo per gli utenti e i compratori degli sconti su dispositivi tecnologici da non farsi scappare. Andiamo a scoprire assieme quali sono le offerte Amazon che spiccano in questa vigilia di Pasqua.

Philips HTL3310/10 – Soundbar 2.1 con subwoofwer da 160W al prezzo di 133,00 €

SanDisk PLUS SSD 1TB – Unità a stato solido portatile con velocità di trasferimento fino a 535 MB/s al prezzo di 109,99 €

Marley Positive Vibration 2 – Cuffie sovraurali con microfono, in materiale riciclato al prezzo di 29,99 €

Motorola Moto G8 Plus 64GB – Smartphone con display IPS FHD+ da 6,3 pollici, chipset Snapdragon 665 e 4GB di RAM al prezzo di 199,90 €

Huawei P40 128GB – Smartphone con display OLED FHD+ da 6,1 pollici, chipset Kirin 990 e 8GB di RAM al prezzo di 799,90 €

Queste sono alcune tra le principali offerte Amazon al tempo della colomba pasquale. Sconti ed opportunità da non farsi sfuggire, in un periodo di reclusione forzata al tempo del Covid-19. Per ulteriori offerte Amazon in questo weekend di Pasqua, anche per ammazzare il tempo casalingo, potrete recarvi sul portale dello shopping online e trovare ulteriori novità e sconti.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube