Offerte Amazon: mascherine e birre in sconto

Alterna il sacro ed il profano Amazon, il cosiddetto utile al dilettevole, in un tempo in cui da priorità alle consegne di beni alimentari e prodotti da supermercato. Tra le offerte Amazon del momento si segnalano mascherine FP2 e birre Peroni.

Offerte Amazon: mascherine FP2 e birra

Sono i beni di prima necessità (ma non tutti di primissima) a cui Amazon sta dando spazio per evitare gli assembramenti nei supermercati e consegnando con Prime articoli alimentari o per la casa. Tra le offerte Amazon del momento, si segnalano in particolare le mascherine FP2, ma anche birre Peroni e articoli come capsule da caffè e chewing gum. Scopriamo nel dettaglio le offerte Amazon del momento in un breve elenco.

10 Pezzi Mascherine FFP2 95% di filtrazione Protezione per Viso Monouso, antipolvere al prezzo di 19,99 euro

Birra Peroni – Cassa da 15 x 66 cl al prezzo di 14,40 euro

Birra Peroni Gran Riserva Doppio Malto – Cassa da 12 x 50 cl al prezzo di 15 euro

200 Cialde Capsule Caffe’ Borbone Compatibili Nespresso Respresso Miscela Nera al prezzo di 35,40 euro

Vigorsol Air Action Gomme da Masticare Senza Zucchero, Barattolo Chewing Gum. Confezione da 6 Mini Barattoli, 46 Gomme Ognuno al prezzo di 12,54 euro

Pasta del Capitano Collutorio Antiplacca, 400 ml al prezzo di 1,99 euro

Queste le principali offerte Amazon per i beni di prima necessità che si segnalano in queste ore sul portale di shopping online. Ma meglio affrettarsi, prima che il tutto si esaurisca in fretta.

