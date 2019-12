Offerte Amazon regali di Natale: sconti su Smart Tv

E’ tempo di luci colorate, alberi addobbati, canzoncine natalizie ed ovviamente regali di Natale e quindi shopping sfrenato, ma anche di caccia al risparmio. Le offerte Amazon sono sicuramente le più battute sul mondo del web e, in occasione del periodo natalizio, il colosso americano ha messo diverse Smart TV in offerta. Scopriamo quali.

Amazon Offerte smart tv

Fino al 22 dicembre Amazon proporrà diverse offerte di vario genere, su svariati prodotti e categorie, andiamo a scoprire, sul versante delle Smart TV quali sono le offerte adocchiatili per i regali di Natale 2019. Diversi modelli e diverse disponibilità economiche, un po’ per tutte le tasche, ma per chi esige una buona qualità sul piano delle Smart TV. Ecco un elenco delle principali offerte Amazon nel settore

LG 43UM7400 UHD Smart TV da 43 Pollici. Al costo di 369 euro.

UHD Smart TV da 43 Pollici. Al costo di 369 euro. AKAI TV AKTV3227H Wireless Televisori Smart Android 32 pollici HD + SAT. Al costo di 179,90 euro.

Wireless Televisori Smart Android 32 pollici HD + SAT. Al costo di 179,90 euro. LG TV NanoCell AI , 49SM8500PLA, Smart TV 49 pollici. Al costo di 599 euro.

, 49SM8500PLA, Smart TV 49 pollici. Al costo di 599 euro. Sharp AQUOS Smart TV 32 pollici HD . Al costo di 224 euro.

pollici . Al costo di 224 euro. LG TV OLED AI+ Soundbar , OLED55B9PLA + SL5Y, Smart TV 55 pollici. Al costo di 1349 euro.

, OLED55B9PLA + SL5Y, Smart TV 55 pollici. Al costo di 1349 euro. Sharp AQUOS Android 9.0 Google Assistant DTS VirtualX Smart TV. Al costo di 720 euro.

Google Assistant DTS VirtualX Smart TV. Al costo di 720 euro. JVC TV Smart da 55 pollici UHD 4K , LT-55VUQ73I. Al costo di 469,90 euro.

E’ consigliabile, non soltanto sul settore delle Smart TV e della tecnologia, tenere d’occhio le offerte Amazon giorno per giorno per accaparrarsi ottime opportunità di acquisto e fare così il regalo giusto di Natale con sicurezza e risparmio, in tempi di consegna brevi, se si è clienti Amazon Prime, soprattutto. Per chi non lo sapesse, è possibile diventare clienti prime, dopo aver effettuato l’iscrizione al sito, pagando una quota di 36 Euro annuali ed ottenendo diversi vantaggi su consegne e offerte.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube