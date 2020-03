Offerte Amazon: sconti su Amazon Echo

Amazon ha ben deciso, in questo periodo di isolante quarantena, di proporre tra le offerte Amazon tutti i prodotti della linea Amazon Echo. Andiamo a scoprire gli sconti proposti.

Offerte Amazon Echo: sconti su tutta la linea

Tra le offerte Amazon di questo periodo di isolamento casalingo, dovuto al Coronavirus, la grande azienda di commercio online ha deciso di proporre a prezzi scontati i propri dispositivi Amazon Echo, utili proprio per i comfort casalinghi. I dispositivi come Echo Dot e Echo Plus, ma anche i Fire Stick Tv, con cui accedere a piattaforme come Netflix e Disney plus. Ma scopriamo i prezzi proposti su tutta la linea Amazon Echo.

Amazon Echo Dot di terza generazione a 34, 99 euro

Amazon Echo Show 5 a 59,99 euro

Amazon Echo Show 8 a 79, 99 euro

Amazon Echo Show di seconda generazione a 199, 99 euro

Fire Stick TV a 39, 99 euro

Nuovo Amazon Echo di terza generazione a 69, 99 euro

Dunque, una vasta gamma di proposte per la tecnologia casalinga, della fascia Amazon Echo, dal nome “in codice” di Alexa. Una sfilza di proposte dalla propria gamma, per chi volesse avere un impianto di tecnologia centrata in casa. Con possibilità di collegare dispositivi hi-fi col proprio Amazon Echo e di usufruire di servizi come videochiamate e di ricerche e sostegni su internet. Insomma, se avete intenzione di modernizzare la vostra casa, con uno degli apparecchi Amazon Echo, potrebbe essere il momento adatto.

