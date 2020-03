Offerte Amazon: Smart Tv e smartphone in sconto

Le offerte Amazon si sa, sono sempre una carrellata di opportunità e di delizie che sbucano fuori da un momento all’altro per corteggiare gli utenti in cerca di qualunque materiale. Tra le offerte Amazon di oggi vi segnaliamo diverse opportunità.

Offerte Amazon: una carrellata di occasioni

Ormai, con il Coronavirus le uscite sono terribilmente ridotte, di conseguenza gli acquisti online, laddove possibile, sono diventati ancora più necessari. Di certo, Amazon ha dimezzato le possibilità di consegne con Prime per i beni di non prima necessità, ma non manca di offrire ancora validissime offerte Amazon per prodotto di vario genere. Oggi, segnaliamo diversi articoli del settore tecnologico a prezzi scontati sul noto portale di shopping.

Philips 50PUS6814 – Smart TV con display HDR10+ 4K da 50 pollici e luce ambientale su tre lati a 429 euro

Philips 65PUS6814 – Smart TV con display HDR10+ 4K da 65 pollici e luce ambientale si tre lati a 679 euro

Realme X2 128GB – Smartphone con display Super Amoled FHD+ da 6,4 pollici, chip Snapdragon 730G e 8GB di RAM a 289 euro

HONOR 20 128GB – Smartphone dual SIM con display IPS FHD+ da 6.26 pollici, processore Kirin 980 e 6GB di memoria a 299,90 euro

Samsung UE50RU7450 – Smart TV con display HDR10+ 4K da 50 pollici a 429,99 euro

Questi sono solo alcuni dei prodotti tra Smart Tv e smartphone nelle offerte Amazon di spicco del 30 marzo. Per ulteriori occasioni, lanciatevi su Amazon in fretta e furia, non solo nel campo dei prodotti tecnologici.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube