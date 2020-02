Offerte Amazon: Smart Tv, fotocamere e smartphone

Tra le offerte Amazon spuntate fuori in data 8 febbraio, vogliamo segnalare quattro occasioni meritevoli di attenzione che spaziano dallo smartphone alle Smart tv, fino ad un modello di fotocamera digitale Kodak. Scopriamo nel dettaglio le migliori offerte Amazon del giorno.

Offerte Amazon in data 8 febbraio: non solo smart Tv

E’ risaputo che Amazon offre diverse disponibilità di sconti e offerte in molteplici settori, inoltre ampliando la sua qualità per gli utenti Amazon Prime, attraverso consegne in tempi record e spedizioni gratuite, ma non è così scontato che arrivino occasioni imperdibili giorno dopo giorno. Se nella giornata del 7 febbraio, ad esempio tra le offerte Amazon spiccavano tre ottimi videogiochi per PS4, oggi il sito di ecommerce più utilizzato al mondo ci offre un campionario di tecnologia a buon prezzo, dalle smart tv ad una fotocamera digitale per istantanee firmata Kodak.

TCL 65EP641 – Smart TV con un display HDR10 4K di 55 pollici, al prezzo di 699,99 Euro. Con uno sconto di ben 100 Euro.

TCL 65EP681 – Smart TV con un display HDR10+ 4K di 49 pollici, al prezzo di 899,99 Euro. E’ il massimo Top di gamma della TCL, anch’esso scontato di 100 Euro.

Kodak mini shot – la digital fotocamera a stampa immediata ad un prezzo di 79,99 Euro. Con uno sconto di 30 Euro.

Motorola One Macro 64GB – uno smartphone dal display IPS HD+ di grandezza di 6,2 pollici, chip Helio P70 e 4GB di RAM. Al prezzo di 159,90 Euro ed uno sconto di 20 Euro.

Insomma, un interessante quartetto tra le offerte Amazon del giorno che potrebbero svanire nel giro di poco tempo.

