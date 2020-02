Offerte Amazon smart Tv: le 5 migliori

Si sa, le offerte Amazon sono sempre un punto da tenere d’occhio nell’epoca degli acquisti online. Se dovete o volete cambiare televisore e indirizzarvi su smart tv di ultima generazione, il colosso degli acquisti online offre 5 validissime proposte da considerare.

le 5 migliori offerte Amazon per smart tv del momento

Sono Samsung e Philips a dominare nelle offerte Amazon nel novero delle smart tv di primo livello e a cui bisogna tenere la giusta osservazione. Il colosso del commercio online, dai tempi di consegna rapidi e la vasta, vastissima gamma di articoli e materiali in vendita, ci lancia 5 proposte nel campo delle smart Tv decisamente da prendere in considerazione se volete acquistare dei grossi televisori dai 50 pollici in su, ad un prezzo piuttosto vantaggioso. Andiamo a vedere quali sono le 5 migliori offerte Amazon per smart tv.

Philips 50PUS6814/12 da 50 pollici al prezzo di 429,00 Euro

Samsung UE65RU7450UXZT da 65 pollici al prezzo di 659,00 Euro

Samsung UE70RU7090 da 70 pollici al prezzo di 749,00 Euro

Philips 55PUS6814/12 da 55 pollici al prezzo di 499,00 Euro

Philips 65PUS6814/12 da 65 pollici al prezzo di 679,00 Euro

Dunque, queste le migliori offerte Amazon del momento, se avete intenzione di affidarvi a smart tv che riempiano il salone con le dimensioni dominanti e che possano offrire una qualità audiovisiva di livello e i vantaggi interattivi dei televisori di ultima generazione, come i servizi attuabili attraverso la connessione internet. Da considerare che i prodotti in offerta potrebbero subire variazioni di prezzo (sostanzialmente leggere) nel corso del breve tempo.

