Offerte Amazon: smartphone Huawei P3O Pro e non solo

Nelle ultime ore tra le offerte Amazon si sono segnalati due smartphone eccellenti ad un prezzo conveniente, parliamo di Huawei P30 Pro e di iPhone 11, ma andiamo a vedere nel dettaglio.

Offerte Amazon: smartphone a prezzi scontati

Nella giornata del 15 marzo tra le offerte Amazon si sono evidenziati due smartphone di fascia alta ad un prezzo piuttosto vantaggioso. Parliamo del Huawei P30 e del melafonino iPhone 11. La proposta potrebbe svanire già nelle prossime ore, per esaurimento scorte o per cambi di programma delle offerte in atto.

Huawei P30 Pro ad un prezzo di 542 euro

Sarà consegnabile entro il 19 o il 24 marzo al prezzo di 542 euro, il modello Huawei P30 Pro ma sono pochissimi i pezzi rimasti, nelle ore precedenti se ne segnalavano due rimasti. Il modello disponibile è esclusivamente nella versione multicolore con una memoria da 8GB RAM e 128 GB di storage interno.

iPhone 11 al prezzo di 749 euro

E’ disponibile nella versione red iPhone 11, acquistabile con spedizione gratuita per tutti gli utenti Prime ad un prezzo di 749 euro, con una disponibilità garantita fino al 20 marzo. Il colore disponibile è solo il Red, con una memoria interna di 64 GB. Dunque, due proposte niente male nel campo della telefonia di alta fascia, con consegne gratuite e abbastanza rapide per gli abbonati Prime. Non resta che affrettarvi prima dell’esaurimento dei modelli disponibili. Sempre che non sia già troppo tardi, dopo che avrete letto la notizia.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube