Offerte Amazon: tre prodotti da prendere al volo

Al tempo del Coronavirus, Amazon ha ridotto le sue consegne di prodotti non di prima necessità, ma nonostante ciò, sul reparto della tecnologia continua a sfornare offerte considerevoli. Andiamo a scoprire tre proposte vantaggiose da prendere al volo.

Offerte Amazon: smart tv, tablet e smartphone

Tra le offerte Amazon del momento, di questo tramonto di marzo 2020 troviamo tre proposte da non sottovalutare. Sebbene, anche per gli utenti Prime, le consegne sembrano essersi dimezzate. Diamo una rapida occhiata ai tre prodotti che spiccano in questo momento, nel reparto tecnologico sul sito di e-commerce più popolare e gettonato del mondo.

Smart TV Samsung UE32N5370AUXZT TV 32 pollici Full HD DVB-C/T2/S2, Serie N5370, 1920 x 1080 Pixels al prezzo di 248,99 Euro invece di 369 Euro.

Smartphone HONOR 9X, 2020 NEW 4GB 128GB di storage, schermo Intero da 6,59 pollici, Dual SIM Telefoni Ricarica Rapida 4000mAh al prezzo di 209,99 Euro invece di 229,99 Euro.

invece di 229,99 Euro. Tablet 10 Pollici con Wifi 4G LTE Dual SIM /WiFi tablet Android 8.0 con 3GB di RAM e 32GB ROM. Una batteria da 8000mAh di colore bianco o argento al prezzo di 85,99 Euro.

Queste sono le tre offerte Amazon da non lasciarsi scappare, al tempo della quarantena per allietare la propria messaggistica e il proprio comfort dal divano di casa, tenendo ben lontano il Coronavirus. Ma attenzione, trattasi di offerte a tempo, quindi esauribili e siate pronti a pazientare per la consegna, verificando se siano Prime o ci sarà da attendere qualche giorno in più.

