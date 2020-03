Offerte del giorno Amazon: elettrodomestici e comodità per restare in casa

Nonostante il parziale stop alle attività lavorative in tutta Italia, lo shopping online non si arresta. Non si può arrestare. E arrivano nuove offerte del giorno Amazon per migliorare la vostra permanenza a casa.

Offerte del giorno Amazon: piccoli elettrodomestici scontati

E’ vasta e smisurata la proposta di offerte del giorno Amazon, capace di spaziare da Monitor per PC a Smart TV a delle vere e proprie telecamere di videosorveglianza. Andiamo a scoprire il vasto elenco delle proposte che il noto store di commercio online ha proposto in questa giornata di metà marzo, in cui il Coronavirus continua a mietere ansie e contagiati nel cuore del nostro paese e in buona parte nella popolazione di mezzo mondo.

Aspirapolvere Senza fili Orfeld al prezzo di 101,99€

Spazzolino elettrico Oral-B Smart 4 4000N CrossAction al prezzo di 78,00€

Regolabarba Philips QP2530/30 OneBlade al prezzo di 34,99€

Tagliacapelli Rowenta TN9310F0 Airforce Ultimate al prezzo di 48,99€

istema di Videosorveglianza ARLO Pro VMS4430 – 4 Telecamere di Sicurezza al prezzo di 485,00€

Telecamera di Sorveglianza da Esterno D-Link DCS-8600LH al prezzo di 109,99€

Ma, come detto tra le offerte del giorno Amazon si segnalano anche Smart TV a prezzi vantaggiosi e monitor per PC

Smart TV LG 55UM7400PLB da 55″ – LED 4K al prezzo di 449,00€

Monitor LG 24GL600F UltraGear da 23.6″ – Full HD al prezzo di 179,99€

Monitor HP 24FW Da 23.8″ – Full HD al prezzo di 119,99€

Dunque, non vi rimane che restare a casa e sbirciare le offerte del giorno Amazon per arricchire la vostra comodità domestica, in tempi in cui la casa sarà il vostro regno.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube