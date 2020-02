Offerte di lavoro aziende private: ecco i requisiti e come candidarsi

Oggi vediamo le offerte di lavoro per aziende private che sono consultabili al centro per l’impiego di Riccione e che hanno come sede di lavoro proprio questa città. Le indicazioni per candidarsi e la scadenza sono inserite nelle singole offerte.

Offerte di lavoro aziende private: validità dal 15 al 29 febbraio

Agente immobiliare – Codice 173/2020 valida fino al 15/02/2020

Posti disponibili: 1

Azienda: Balzi immobiliare

Sede di lavoro: Riccione

Descrizione mansioni: si ricerca agente immobiliare con esperienza

Requisiti: esperienza in qualità di agente immobiliare; patente B

Contratto: collaborazione con partita Iva

Orario: tempo pieno: dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30; sabato: 9 alle 12.30

Per candidarsi: se in possesso dei requisiti richiesti inviare un curriculum via mail a: filippobalzi@libero.it indicando la mansione e il codice di riferimento OS/173

Tecnico professionista ingegnere/architetto – Codice 94/2020 valida fino al 15/02/2020

Posti disponibili: 1

Azienda: studio professionale di ingegneria

Sede di lavoro: Riccione

Descrizione mansioni: si ricerca collaboratore per la redazione di offerte tecniche per gare di appalto con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo l’art.95 del D.lgs 50/2016 Settore infrastrutture

Titolo di studio: Laurea in: ingegneria civile, anche a indirizzo trasporti infrastrutture; ingegneria ambiente territorio; architettura

Requisiti: preferibile esperienza nella progettazione di infrastrutture stradali, nella progettazione del cantiere e della sicurezza, nell’elaborazione grafica bidimensionale/tridimensionale/render; automuniti; indispensabile conoscenza Autocad 2d/3d e pacchetto Office; conoscenza di 3D Studio Max (o similari); Indesign; Photoshop

Contratto: collaborazione iniziale in attesa della partita Iva

Orario: tempo pieno, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.30

Per candidarsi: se in possesso dei requisiti richiesti inviare un curriculum via mail a: info@studiogarethesis.it indicando la mansione e il codice di riferimento OS/94

Addetto al marketing booking – Codice 63/2020 valida fino al 20/02/2020

Posti disponibili: 1

Azienda: hotel 4****

Sede di lavoro: Riccione

Descrizione mansioni: addetto al marketing booking madrelingua tedesca o equiparato

Titolo di studio: turistico, linguistico, marketing

Requisiti: età 23-29 anni; esperienza di lavoro all’estero oppure formazione nel campo turistico; conoscenza della lingua tedesca madrelingua o equiparato

Contratto: assunzione immediata fino a dicembre 2020 con contratto rinnovabile

Orario: tempo pieno

Per candidarsi: se in possesso dei requisiti richiesti inviare un curriculum con foto via mail a: marina@belvederericcione.com indicando la mansione e il codice di riferimento OS/63

Addetto al marketing booking – Codice 64/2020 valida fino al 20/02/2020

Posti disponibili: 1

Azienda: hotel 4****

Sede di lavoro: Riccione

Descrizione mansioni: addetto al marketing booking madrelingua inglese o equiparato

Titolo di studio: turistico, linguistico, marketing

Requisiti: età 23-29 anni; esperienza di lavoro all’estero oppure formazione nel campo turistico; conoscenza della lingua inglese madrelingua o equiparato

Contratto: assunzione immediata fino a dicembre 2020 con contratto rinnovabile

Orario: tempo pieno

Per candidarsi: se in possesso dei requisiti richiesti inviare un curriculum con foto via mail a: marina@belvederericcione.com indicando la mansione e il codice di riferimento OS/64

Commis di sala – Cod. 200/2020 valida fino al 21/02/2020

Posti disponibili: 3

Azienda: Spiller 2.0

Sede di lavoro: Riccione

Descrizione mansioni: commis in età di apprendistato per servizio ai tavoli e riassetto sala

Requisiti: età 18/30; diploma di alberghiero; patente B

Contratto: intermittente (a chiamata)

Orario: dal lunedì al sabato: 18.30/2.00; domenica: doppio turno

Per candidarsi: se in possesso dei requisiti richiesti inviare un curriculum via mail a: personale@spiller.beer indicando la mansione e il codice di riferimento FP/200

Cuoco – Codice 273/2020 valida fino al 22/02/2020

Posti disponibili: 1

Azienda: albergo 3*** annuale

Sede di lavoro: Riccione

Descrizione mansioni: si ricerca cuoco con esperienza

Requisiti: esperienza in qualità di cuoco

Contratto: tempo determinato estivo: da fine maggio per tutta la stagione e per aperture autunnali e invernali

Orario: tempo pieno, doppio turno: pranzo e cena

Per candidarsi: se in possesso dei requisiti richiesti inviare un curriculum via mail a: info@hotellacappuccina.com indicando la mansione e il codice di riferimento OS/273

Addetto alle vendite – Codice 340/2020 valida fino al 29/02/2020

Posti disponibili: 1

Azienda: negozio abbigliamento per bambini

Sede di lavoro: Riccione

Descrizione mansioni: si ricerca addetto vendite, con esperienza, per effettuare vendita assistita di abbigliamento per bambini, gestione cassa, uso PC, trattamento e allestimento merce

Requisiti: esperienza nella vendita di abbigliamento; automuniti; conoscenza KPI (key performance indicator)

Contratto: tempo determinato da marzo 2020

Orario: part time su turni diurni e anche serali nel periodo estivo (a rotazione per coprire aperture dalle 10 alle 24)

Per candidarsi: l’ente commissionato della ricerca è il CPI di Riccione. Gli interessati sono pregati di inoltrare la propria candidatura a odette.susan@regione.emilia-romagna indicando il codice di riferimento OS/336. Non saranno considerati i CV senza i requisiti richiesti. Per i candidati che, trascorsi 30 giorni, non riceveranno risposta la ricerca si intenderà chiusa.

