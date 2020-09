Offerte di lavoro Bartolini: posizioni aperte e come candidarsi

Nuove opportunità di lavoro nel settore del trasporto merci. Infatti, Bartolini presenta offerte di lavoro per vari profili professionali. Le offerte sono rivolte a diplomati e laureati in varie discipline. Ecco cosa sapere.

Offerte di lavoro BRT: posizioni aperte

Bartolini (ora BRT spa) periodicamente pubblica offerte di lavoro rivolte a laureati e diplomati da inserire nelle sedi presenti in varie regioni: Lombardia, Toscana, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Veneto, Marche, Sardegna, Lazio, Trentino Alto Adige. Inoltre, varie sono le posizioni aperte. Infatti, la Società è alla ricerca, tra l’altro dei seguenti profili professionali:

1)Impiegato: assistenza clienti; ufficio prese e consegne; operativo; data entry; ufficio partenze;

2)Supervisore: operativo partenze ed arrivi;

3)Commerciali estero;

4)Responsabile di filiale;

5)Coordinatore autotrasporti.

Le offerte di lavoro, sono rivolte a uomini e donne, secondo la L.903/77 e L.125/91, in possesso, come abbiamo detto precedentemente, di un diploma o di una laurea inerente al profilo per la quale ci si candida, esperienza lavorativa, conoscenze informatiche, flessibilità, spirito di adattamento, disponibilità ad un periodo di formazione fuori dalla zona di residenza.

Clicca su categoria: lavoro per non perdere le nostre news.

Come candidarsi

Gli interessi a queste offerte di lavoro possono visitare la pagina “Lavora in BRT” dal sito della Società (www.brt.it). In seguito, cliccare sulla pagina “Consulta le nostre inserzioni” e scegliere il profilo professionale di interesse per registrarsi al sito e, poi, inviare la propria candidatura. Con le stesse modalità, nel caso in cui non vi siano offerte di lavoro di proprio interesse, è possibile inviare una candidatura spontanea.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube