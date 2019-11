Sono arrivate in redazione tantissime richieste di collocamento lavoro. Quindi, abbiamo intrapreso questa nuova iniziativa di informazione quotidiana sulle possibili offerte di lavoro da parte dei Centri per l’impiego. Oggi iniziamo con la richiesta dei posti disponibili presso il centro per l’impiego di Alessandria per la categoria protetta.

Il Centro per l’impiego di Alessandria ricerca tre figure professionali per assunzioni a tempo determinato part time e full time. Le offerte scadono il 15 novembre

Lavoro come: Operaio/a addetto/a allo stampaggio – Annuncio n. 11125

Sede: Alessandria

Numero posti disponibili: 1

Descrizione mansioni: operaio/a addetto/a all’avviamento, alla regolazione, alla conduzione di macchine e impianti in ambito di stampaggio materie plastiche; la risorsa si occuperà anche di verificare della conformità del prodotto

Modalità: full time su 3 turni a ciclo continuo (06.00/14.00 – 14.00/22.00 – 22.00/06.00)

Tipologia contrattuale offerta: lavoro a tempo determinato

Durata: 7 mesi

Ulteriori requisiti: residenza e/o domicilio in provincia di Alessandria, età massima 40 anni, possesso della qualifica professionale, preferibile esperienza precedente in produzione, buone capacità di lavorare in team, patente B e auto propria per raggiungere il posto di lavoro

Lavoro come: Facchino addetto alla movimentazione di materiali – Annuncio n. 11122

Sede: Alessandria

Numero posti disponibili: 1

Descrizione mansioni: facchino addetto al trasporto e alla movimentazione di materiale economale senza utilizzo del muletto

Modalità: part time da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 14.00

Tipologia contrattuale offerta: lavoro a tempo determinato

Durata: 7 mesi

Ulteriori requisiti: residenza e/o domicilio in provincia di Alessandria, possesso della licenza scuola media, assenza di limitazioni fisiche circa la deambulazione e la movimentazione carichi, età massima 45 anni, patente B e auto propria

Lavoro come: Addetto/a ai servizi di pulizia/lavanderia – Annuncio n. 11135

Sede: Alessandria e Castelferro

Numero posti disponibili: 1

Descrizione mansioni: operaio/a addetto/a alle pulizie industriali e ai servizi di lavanderia industriale in ambiente sanitario

Modalità: part time

Tipologia contrattuale offerta: lavoro a tempo determinato

Durata: 7 mesi

Ulteriori requisiti: residenza e/o domicilio in provincia di Alessandria, preferibile esperienza in mansione analoga, buone capacità di lavorare in team, patente B e auto propria per raggiungere il posto di lavoro, assenza di limitazioni circa la deambulazione e la movimentazione manuale dei carichi

Lavoro categoria protetta: come candidarsi

Per queste offerte, i candidati in possesso dei requisiti richiesti, dovranno recarsi personalmente entro il 15.11.2019 presso il centro per l’impiego di appartenenza, per effettuare la candidatura.

