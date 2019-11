Sul sito del Centro per l’impiego Regione Lazio ci sono offerte di lavoro per la sede di Palestrina e di Roma Ostia.

Per partecipare all’offerta di lavoro, bisogna compilare la domanda di candidatura (Mod. P3) che, corredata dal curriculum vitae, pena esclusione dalla selezione, va consegnata personalmente al Centro per l’impiego di appartenenza. Gli operatori del Centro, inoltre, aiuteranno i candidati nella compilazione della domanda e ad accertare il possesso dei requisiti richiesti.

Su richiesta dell’azienda, i nominativi dei candidati idonei saranno trasmessi all’azienda anche prima della data di scadenza della pubblicazione dell’offerta.

Infine, il Centro per l’impiego comunica che i curriculum inviati per mail, se non esplicitamente richiesto, non verranno presi in considerazione.

Vediamo un dettaglio le figure professionali ricercate.

Offerta lavoro: Centro per impiego di Palestrina

Il Centro per l’impiego di Palestrina ricerca per assistenza diurna a signora non autosufficiente:

Badante (ID n. 16688)

Lavoratori richiesti: 1

Qualifica: badante (codice qualifica: 5.4.4.3.0.10)

Mansioni richieste: cura della persona e della casa, somministrazione farmaci, preparazione pasti

Comune sede di lavoro: San Cesareo

Tipo orario: part time, dalle 14.00 alle 20.00

Titolo di studio richiesto: licenza media

Richieste: esperienza di lavoro con persone non autosufficienti; ottima conoscenza della lingua italiana

Note: allegare alla domanda il curriculum vitae; su richiesta degli interessati, i nominativi saranno comunicati anche prima della scadenza di pubblicazione.

Il Centro per l’impiego di Roma Ostia ricerca conduttore per escavatore 18 q per scavi stradali:

Gruista escavatorista (ID n. 16695)

Lavoratori richiesti: 1

Qualifica: gruista escavatorista (codice qualifica: 7.4.4.3.0.11)

Comune sede di lavoro: territorio di Roma e Regione Lazio

Durata contratto: tempo determinato

Eventuale durata giorni: 90

Tipo orario: full time

Titolo di studio richiesto: licenza media

Richieste: esperienza nella qualifica di almeno 2 anni, corso di guida escavatore, attestato di escavatore, patente B

Note: secondo quanto richiesto dall’azienda, tutte le candidature devono essere corredate di curriculum da presentare al momento della candidatura presso il Centro per l’impiego di appartenenza, pena l’esclusione dalla selezione.

