Offerte di lavoro da Eurospin: come candidarsi, requisiti ed altro

Per chi è in cerca di lavoro e non ha pretese, può allora accomodarsi e leggere questo articolo. Eurospin, la catena di supermercati discount, si sta allargando e permette di lavorare sia nei negozi di nuova apertura che già in quelli funzionanti, non è escluso, poi lavorare nella sede.

Per poter lavorare nei ruoli operativi c’è bisogno di avere auto propria e residenza nelle zone limitrofe a quella di lavoro. Per quanto riguarda le mansioni d’ufficio, sono necessari il diploma o laurea. Sono richieste risorse tra i 20 e i 36 anni, ma anche competenze informatiche.

Non troveranno le porte sbarrate i giovani che sono sprovvisti di esperienza, e lo stesso vale per i diplomati o i laureati da non oltre 12 mesi. Per i laureati sono previsti dei tirocini all’interno dei punti vendita e negli uffici del Gruppo.

Eurospin offre lavoro

Viene richiesta esperienza nel settore oltre che una predisposizione ai rapporti interpersonali. Vediamo di seguito le figure ricercate:

Assistenti di filiale, vice assistenti di filiale

Luoghi di lavoro:

Bari, Barletta, Nuova Apertura Valsomaggia (Bologna), Nuova Apertura – Chiari (Brescia), provincia di Cagliari (Nuova Apertura – Quartu Sant’Elena, Assemini, Villasimius, Lanusei, Tortoli, San Vito), Cosenza, San Severo (Foggia), Arenzano (Genova), Avezzano (L’Aquila), Castiglione delle Stiviere (Mantova), Nuove Aperture – Milano e Corbetta, provincia di Nuoro (Budoni, Siniscola, San Teodoro), Nuova Apertura – Pive di Sacco (Padova), Voghera (Pavia), Nuova Apertura – Piacenza, Anzio (Roma), Porto Torres e Olbia (Sassari), Cairo Montenotte (Savona), Montorio (Verona), Costabissara e Cornaredo (Vicenza)

Chi viene scelto per tale ruolo si deve occupare della gestione del punto vendita e del raggiungimento degli obiettivi commerciali.

Ma sarà anche responsabile della gestione del personale del negozio, per quanto riguarda la programmazione di orario e anche il supporto per il raggiungimento degli obiettivi aziendali.

Requisiti: residenza in zone vicine, essere provvisti di auto, capacità di pianificazione e autonomia lavorativa, ottime capacità di leadership e team working. Richiesta attitudine al problem solving, ottime capacità di organizzazione e di analisi, disponibilità a lavorare su turni festivi, e conoscenza del pacchetto Office.

Gastronomi, addetti al banco di gastronomia

Luoghi di lavoro:

Nuova Apertura – Valsomaggia (Bologna), Brennero (Bolzano), provincia di Brescia (Nuova Apertura – Chiari, Manerbio, Capriolo, Lumezzane), Nuova Apertura – Quartu Sant’Elena (Cagliari), Cremona, Cerignola (Foggia), Ostiglia (Mantova), Nuova Apertura – Milano, provincia di Milano (Nuova Apertura – Corbetta, Trezzano sul Naviglio), Besana in Brianza (Monza Brianza), Nuova Apertura – Pive di Sacco (Padova), Parma e Busseto, Nuova Apertura – Piacenza, Reggio Emilia, Porto Tolle (Rovigo), provincia di Sassari (Porto Torres, Orzieri, Tempio Pausania), Cairo Montenotte (Savona), Cuorgnè (Torino), Treviso e provincia (Casale sul Sile, Volpago del Montello), Cavarzere (Venezia), Vercelli, Legnago e San Martino Buon Albergo (Verona)

Sono richiesti candidati con esperienza nel ruolo presso supermercati o aziende alimentari della GDO.

Tale ruolo sarà responsabile del servizio alla clientela, mediante la preparazione degli alimenti, l’allestimento dei banchi e il corretto utilizzo delle attrezzature.

È un lavoro su turni, ed richiesto il possesso dell’attestato HACCP.

Macellai, addetti al banco macelleria

Luoghi di lavoro:

Saint Christoph (Aosta), Terno d’Isola (Bergamo), Nuova Apertura Valsomaggia (Bologna), Brennero (Bolzano), provincia di Brescia (Nuova Apertura – Chiari, Orzinuovi, Capriolo), Nuova Apertura – Quartu Sant’Elena (Cagliari), Cantù (Como), Casalmaggiore (Cremona), Genova, Monfalcone e Gorizia, L’Aquila e provincia, Castiglione delle Stiviere e Ostiglia (Mantova), Nuova Apertura – Milano, provincia di Milano (Nuova Apertura – Corbetta, Trezzano sul Naviglio, Abbiategrasso), Mirandola e Sassuolo (Modena), Nuova Apertura – Pive di Sacco (Padova), Medesano (Parma), Nuova Apertura – Piacenza, Guastalla (Reggio Emilia), Roma e Latina, Cairo Montenotte (Savona), Bellante (Teramo), Rivarolo Canavese (Torino), Luino (Varese), provincia di Verona (Puegnano del Garda, San Martino Buon Albergo, Legnago), Thiene (Vicenza)

È richiesta la conoscenza delle tipologie di carne e delle loro caratteristiche.

Tale ruolo deve occuparsi della carne e della completa gestione del banco vendita.

È richiesta l’esperienza nel ruolo maturata all’interno della GDO o in aziende alimentari e possesso dell’attestato HACCP.

Addetti alle vendite

Luoghi di lavoro:

Alessandria, Asti, Costa Volpino (Bergamo), Nuova Apertura Valsomaggia (Bologna), Brennero (Bolzano), Brescia e provincia (Nuova Apertura – Chiari, Leno, Palazzolo sull’Oglio, Lonato del Garda), provincia di Cagliari (Nuova Apertura – Quartu Sant’Elena, Guspini), Cantù (Como), provincia di Cosenza (San Giovanni in Fiore, Belvedee Marittimo, Scalea), Cremona, Copparo (Ferrara), Arenzano (Genova), provincia di Lecce (Taurisano, Gagliano del Capo), Suzzara (Mantova), Nuova Apertura – Milano, provincia di Milano (Nuova Apertura – Corbetta, Lainate), Nuoro, Oristano, Nuova Apertura – Pive di Sacco (Padova), Busseto (Parma), Voghera (Pavia), Nuova Apertura – Piacenza, Sacile (Pordenone), Novellara e Guastalla (Reggio Emilia), Roma e provincia, Porto Torres e Castel Sardo (Sassari), Borgo Valsugana (Trento), San Giovanni al Natisone (Udine), Luino (Varese), San Donà di Piave (Venezia), Santhià (Vercelli), Vicenza e Costabissara

Sono richieste persone che abbiano già lavorato nel ruolo di commessi / addetti alle vendite nel settore GDO.

Tali figure dovranno occuparsi del servizio clienti, sistemazione merci sugli scaffali, mansioni di cassa.

Sono richieste capacità di relazione con il pubblico, capacità di lavorare in team, organizzazione, serietà, flessibilità.

Cuoco

Luoghi di lavoro:

Trento

È richiesta la residenza in zone vicine e la capacità di gestire le attività di preparazione e vendita dei piatti pronti e del prodotto cotto.

È richiesto di essere automuniti e avere attitudine al lavoro di squadra.

Addetti vendita categorie protette (ex art.1 e art. 18, L. 68/99)

Luoghi di lavoro: Foggia

A tale ruolo è richiesta la funzione di sistemazione della merce negli scaffali, assistenza alla clientela, attività di cassa, corretta tenuta del layout merceologico.

È richiesto di non avere limitazioni relative alla movimentazione dei carichi.

È richiesta breve esperienza maturata nella GDO.

Eurospin cerca anche, per la stagione estiva, Addetti Vendita e Addetti al Banco Gastronomia da assumere presso i punti vendita di Lido Adriano (Ravenna) e Cavallino Treporti (Venezia), Addetti Vendita per i negozi di Palau e Arzachena (Sassari), e Macellai per i negozi di Palau e Cavallino Treporti. Inoltre, cerca un Barista a Trento.

Assunzioni in sede

Il Gruppo Eurospin seleziona i seguenti profili da inserire presso le sedi del Gruppo:

• Impiegato/Impiegata Segreteria Commerciale – San Martino Buon Albergo (Verona);

• Impiegato/Impiegata Ufficio Tecnico Progettazione – San Martino Buon Albergo;

• Junior Category – San Martino Buon Albergo;

• Addetti Controllo Qualità Carni – Monteprandone (Ascoli Piceno), Carinaro (Caserta);

• Tecnico IT – Aprilia (Latina);

• Digital Marketing Specialist – Verona;

• E-commerce Marketing Specialist – Verona;

• Tecnici di Cantiere – Sicilia, Verona;

• Sistemista Capo Progetto;

• Business Analyst – San Martino Buon Albergo;

• Espansionista – Padova;

• Manutentori di Punto Vendita – Calabria, Sicilia, Lazio Sud, Campania Nord;

• Capo Settore – Calabria.

Come inviare la candidatura

Chiunque sia interessato a lavorare presso Eurospin può visitare la pagina dedicata alle ricerche in corso del gruppo, Eurospin “Lavora con noi”.

Per conoscere le offerte attive si deve visitare la pagina dedicata alle posizioni aperte.

Le offerte di lavoro in sede sono visibili mentre per visualizzare le opportunità di lavoro nei supermercati è necessario che sia l’aspirante candidato a scegliere la sede di lavoro di proprio interesse tramite il menù a tendina con la provincia.

Dopo la selezione è possibile aprire l’annuncio con il dettaglio offerta e candidarsi registrando il curriculum vitae nell’apposito form.