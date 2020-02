Appuntamento settimanale con tutte le offerte di lavoro e concorsi. Si cercano varie figure professionali e come titolo di studio sono richiesti diploma e laurea. Le scadenze dei concorsi sono indicate nelle singole notizie. Ecco le ultime news della settimana.

Offerte di lavoro per: addetti allo sportello, ristorazione, vendite

Iniziamo con Poste italiane che la sede di Bolzano e provincia cerca addetti allo sportello. Le risorse devono essere in possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado, ovvero diploma di maturità, e dell’attestato di bilinguismo (italiano-tedesco): Poste italiane assume addetti allo sportello: ecco come candidarsi

Camst Ristorazione italiana, invece, cerca personale per assunzioni in varie sedi italiane. Ecco come candidarsi a queste offerte di lavoro: Assunzioni cuochi, camerieri, dietisti, addetti alla mensa, ecco come candidarsi

Infine, Carpisa attualmente ricerca personale nei punti vendita di Roma Termini e nella sede centrale a Nola. Ecco il link per candidarsi: Assunzioni Carpisa: informazioni e come candidarsi

Concorsi in: università, comune, scuola, per diplomati e laureati

Il Politecnico di Torino assume personale di categorie protette da inserire nel settore Area amministrativa gestionale. La scadenza è il 20 febbraio. Vediamo quali sono i requisiti e le modalità di partecipazione a questa selezione: Concorso per categorie protette: 10 assunzioni presso il Politecnico di Torino, ecco come partecipare

Mentre, il comune di Pavia ricerca 15 Agenti di polizia locale. La scadenza è il 10 febbraio e le selezioni iniziano il 2 marzo: Assunzioni Comune di Pavia per agenti municipali: ecco il bando del concorso

È stato pubblicato il bando di concorso per Assistenti di lingua italiana all’estero per l’anno scolastico 2020/2021. La scadenza del bando è il 20 febbraio. Ecco come inviare la candidatura: Concorso MIUR Assistenti di lingua italiana all’estero: ecco come candidarsi

Infine, l’ULSS 9 Scaligera assume 17 Assistenti sociali. Il bando scade il 13 febbraio. Ecco i requisiti richiesti e le altre informazioni per partecipare alle selezioni: Concorso per assistenti sociali con contratto a tempo indeterminato, ecco come inviare la candidatura

Futuri concorsi e assunzioni 2020-2021

Nuove assunzioni nel Ministero della giustizia. Ecco tutti i concorsi programmati nei prossimi mesi: Concorsi Ministero della giustizia: assunzioni per più di 4mila posti

Previste per il 2020 nuove assunzioni e concorsi nel comune di Firenze. Si inizia a febbraio con un concorso per operatori cucinieri. Ecco le novità dall’amministrazione comunale: Nuove assunzioni nel comune di Firenze: in arrivo 161 posti di lavoro, ecco le novità

Infine, anche in Campania ci saranno due opportunità di lavoro. Infatti, siamo in attesa che l’ASL di Benevento pubblichi i bandi dei concorsi per infermieri, operatori socio sanitari, autisti, tecnici radiologi. Le informazioni sono in questo articolo: Concorsi ASL Benevento a tempo indeterminato: i bandi sono previsti nei prossimi giorni

La seconda opportunità è l’apertura nel 2021 di Maximall Pompeii che porterebbe circa 1500 posti di lavoro. Ecco le informazioni sul questo nuovo centro commerciale campano: Assunzioni in Campania: circa 1.500 posti per il Maximall Pompeii, ecco le informazioni

