Offerte di lavoro e concorsi con: licenzia media, diploma e laurea, ultime news dal 20 al 25 gennaio 2020

Appuntamento settimanale con tutte le offerte di lavoro e concorsi in scadenza. Le candidature sono per varie categorie di lavoro ed è richiesto un titolo di studio che va dalla licenzia media alla laurea. Ecco tutte le ultime richieste dal 20 al 25 gennaio 2020 con le indicazioni necessarie per inviare la candidatura.

Offerte di lavoro: ultimi aggiornamenti

Opportunità di lavoro nel settore alberghiero. Infatti, Best Western cerca personale in Italia e all’estero. Vediamo quali sono i profili richiesti, in quali città e come inviare la candidatura: Offerte di lavoro: nota catena alberghiera cerca personale, ecco dove

Opportunità di lavoro in Spagna presso i Garden Hotels. Infatti, EURES Regione Puglia è alla ricerca di 30 animatori turistici per i Garden Hotels delle Isole Baleari e dell’Andalusia. Le candidature devono essere inviate entro il 2 febbraio. Vediamo quali sono i requisiti richiesti e come inviare la candidatura: Lavoro per animatori turistici: Garden hotels cerca personale, ecco dove

Concorsi Inps nel 2020

L’INPS, Istituto nazionale della previdenza sociale, ha programmato anche per il 2020 un piano di assunzione per l’incremento dell’organico tramite la pubblicazione di concorsi. Queste assunzioni sono le ultime programmate per il 2019-2020 per coprire in totale circa 5mila posti di lavoro. Infatti, lo scorso anno sono stati assegnati circa 3mila posti di lavoro.

Per sapere di più leggi: Concorsi INPS: 2mila assunzioni entro il 2020, ecco le novità

Concorsi in vari comuni d’Italia

Nel Comune di Roma il piano di assunzioni prevede l’inserimento di più di mille lavoratori nell’organico del comune entro il 2020. Vediamo quali sono le novità: Concorsi Roma Capitale: oltre 1000 posti di lavoro per varie figure professionali, ecco le novità dal Comune

Nel Comune di Cagliari pubblicato due concorsi a tempo indeterminato per inserire nell’organico dell’ente profili di informatici. In totale i posti di lavoro sono 15. Ecco le informazioni utili per partecipare ai bandi: Concorso informatici con diploma, ecco i bandi

I comuni di Sesto Fiorentino, Calenzano, Campi Bisenzio, Scandicci e Signa, indicono un concorso pubblico unificato per complessivamente 45 posti, elevabili a 55, nell’area amministrativo contabile. Ecco tutte le informazioni per partecipare alla selezione: Concorso Comune di Sesto Fiorentino: 45 posti nell’area amministrativo-contabile, ecco il bando

