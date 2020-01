H&M, nota azienda di abbigliamento, ha pubblicato sul proprio sito offerte di lavoro rivolte a diplomati e laureati. Le risorse saranno inserite nell’organico della sede centrale, sita a Stoccolma, e nelle sedi italiane. Vediamo come inviare la candidatura.

Lavoro in H&M: requisiti

H&M-Hennes & Mauritz AB, azienda svedese specializzata in abbigliamento, cosmesi e accessori, seleziona per offerte di lavoro personale da inserire nei negozi in Italia, ma anche nella sede centrale in Svezia, come assistenti alla clientela (sales advisor) con il compito di:

1)seguire i clienti nelle operazioni di scelta e acquisto del prodotto;

2)scarico, controllo e sistemazione della merce in arrivo;

3)allestire, riordinare, rifornire gli scaffali;

4)gestire saldi e variazioni di prezzo;

5)collaborare con l’intero team del negozio.

Trattasi di un contratto a chiamata per occuperà il soggetto dal lunedì alla domenica, in un numero variabile di ore in base alle necessità organizzative del negozio. L’Azienda garantisce formazione iniziale e possibilità di carriera.

Come candidarsi

Coloro che sono interessati a queste offerte di lavoro devono visitare il sito H&M, cliccare su Carriere in H&M e cercare, tra le offerte disponibili, la più congeniale. Prima di inviare il curriculum è necessario effettuare la Registrazione.

