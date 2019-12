Offerte di lavoro: Iliad cerca personale, ecco come candidarsi

Iliad, nota compagnia di telecomunicazioni, cerca periodicamente personale per assunzioni. la sede di lavoro sarà Milano, ma sono aperte candidature anche in altre città italiane. Vediamo come candidarsi a queste offerte.

Offerte di lavoro Iliad

Ogni anno Iliad seleziona personale con vari profili professionali da inserire nella sede centrale, Milano, e in quelle territoriali. Lavorare in Iliad, vuol dire entrare in un mondo fatto di sfide e di passione, nel quale il lavoro di gruppo è al centro del successo.

I candidati ideali che la nota azienda di telecomunicazioni ricerca sono profili da inserire nelle aree Acquisti, Business Development, Commerciale, Contabilità e bilancio, Finanza, ICT e sistemi informativi, Ingegneria, Installation, maintenance, repair e in altri settori.

Lavoro: profili richiesti e candidature

Coloro che vogliono candidarsi a queste offerte di lavoro, devono andare sul sito della Iliad alla pagina Lavora con noi, cliccare su opportunità lavorative e cercare il profilo di interesse. Utilizzare il modulo ricerca per regione, sede, profilo professionale. Infine, per inviare la candidatura, è necessario registrarsi compilando il form oppure accede con le credenziali

Purchasing specialist, sede Milano;

Accountant, sede Milano;

Internship finance department, sede Milano;

Tirocinante software engineer, sede Milano;

Software engineer, sede Milano;

Radio network optimization engineer, sedi Roma eMilano;

Integration & monitoring engineer, sedi Milano;

Radio design engineer, sedi Milano e Roma;

Microwave engineer, sede Milano;

Civil work and telecom implementation supervisor, sede Genova;

Regional rollout Coordinator, sede Torino;

Site acquisitor, sede Ancona;

Field regional coordinator, sedi Veneto e Campania;

Drive test and optimization engineer, sedi Palermo, Roma e Mestre (Venezia);

ASPP north east, sede Mestre (Venezia).

Inoltre, Iliad su tutto il territorio nazionale ricerca Field technician e Field technician new graduate, ossia Tecnici di campo per le attività d’installazione, attivazione e manutenzione delle apparecchiature della rete radio. Per questi profili i candidati ideali hanno esperienza pregressa in ruoli simili.

I candidati possono trovare tutte le informazioni su requisiti e competenze nelle singole offerte.

