Offerte di lavoro nel settore giochi per bambini: ecco come candidarsi

Offerte di lavoro nel settore gioco e intrattenimento per bambini presso Clementoni SPA. Infatti, l’Azienda è alla ricerca di personale da inserire nella sede italiana, nelle Marche, e nella sede all’estero, in Olanda. Ecco come candidarsi a queste offerte di lavoro.

Offerte di lavoro in Clementoni: posizioni aperte e requisiti

Clementoni SPA, azienda italiana specializzata nella produzione di giochi educativi per bambini e ragazzi, ha aperto delle assunzioni per interessanti offerte di lavoro. Le risorse saranno inserite nella sede centrale di Recanati e nella sede estera in Olanda. Le assunzioni riguardano soprattutto personale. 5 sono i profili professionali richiesti. Ecco quali.

√Controller. Per questa posizione si ricercano laureati in economia, finanza e business administration con 4 anni di esperienza, conoscenza della lingua inglese, contabilità e bilancio.

√Programmatore VB NET. I candidati, in questo caso, devono possedere un’esperienza di almeno 2 anni nel ruolo. Si richiedono, inoltre ottime competenze in VB NET, Javascript, linguaggio SQL, soluzioni ERP.

√Junior Product Manager con laurea in ambito umanistico, scientifico o economico, conoscenza della lingua inglese ed esperienza del mondo dei bambini anche acquisita attraverso attività didattiche, sportive o ricreative.

√Junior Software Engineer. In questo caso le risorse dovranno essere in possesso di una laurea in informatica o in ingegneria informatica, conoscenza del software Design, programmazione Object Oriented, sistema operativo Android.

√Key Account Manager. Per la sede olandese Clementoni ricerca per questa offerta di lavoro laureati con esperienza di almeno 5 anni nel settore vendita. Ulteriori requisiti sono: conoscenza della lingua inglese e francese.

Come candidarsi

Gli interessati a lavorare in Clementoni, possono candidarsi visualizzando le offerte di lavoro nella pagina Lavora con noi raggiungibile dal sito aziendale www.clementoni.com/it. Per poter inviare il curriculum, i candidati devono registrarsi al sito e, in seguito, selezionare l’offerta di proprio interesse e, se in possesso dei requisiti, cliccare su Candidati.

