Offerte di lavoro: nota catena alberghiera cerca personale, ecco dove

Opportunità di lavoro nel settore alberghiero. Infatti, Best Western cerca personale in Italia e all’estero. Vediamo quali sono i profili richiesti, in quali città e come inviare la candidatura.

Lavoro in Best Western: storia del Gruppo e posti disponibili

Best Western offre opportunità di lavoro nelle sedi italiane e all’estero. Fondata nel 1946, la Best Western international è una catena alberghiera con più di 4mila hotel presenti in 86 paesi. Nel 1982 venne fondata la filiale italiana, la Best Western Italia, con sede amministrativa a Milano e con più di 100 sedi sul territorio. La catena alberghiera è famosa per il suo programma fedeltà che permette ai clienti di acquisire dei punti ogni volta che soggiornano presso una struttura.

Periodicamente, il Gruppo seleziona, per opportunità di lavoro, personale da inserire nelle varie strutture presenti in Italia. In questo periodo, per il potenziamento dello staff impiegato in albergo, si ricerca personale in:

Lombardia Milano, Trezzano sul Naviglio, Cinisello Balsamo, Sesto San Giovanni, Cavenago di Brianza;

Basilicata Nova Siri Scalo, MT;

Veneto San Giovanni Lupatoto, VR, San Martino Buon Albergo, VR, Venezia Mestre;

Piemonte Torino;

Liguria Santo Stefano al mare, IM;

Emilia Romagna Bologna, Modena.



I candidati dovranno aver una buona conoscenza della lingua inglese ed esperienza nella mansione richiesta. I contratti saranno a tempo indeterminato e determinato. Inoltre, il Gruppo ricerca personale anche senza esperienza che saranno assunti tramite contratti di apprendistato formativo o tirocini.

Profili professionali richiesti

Le offerte di lavoro riguardano assunzioni e tirocini e le risorse saranno assunte negli alberghi, ma anche nella sede centrale. I profili professionali da inserire nelle strutture sono, per esempio, portieri, camerieri, addetti alla cucina, facchino, addetti al ricevimento. Nella sede centrale, invece, le offerte di lavoro riguardano gli uffici amministrativi, marketing e comunicazione e il web marketing. In questo caso le risorse saranno assunte come tirocinanti con l’attivazione di stage. Infine, è possibile inviare la propria candidatura per le offerte di lavoro nelle sedi estere del Gruppo ubicate sia in Europa, ma anche negli Stati Uniti, in Africa, Asia, Australia, Messico e altri paesi.

Come candidarsi

Gli interessati alle offerte di lavoro presso gli hotel Best Western possono candidarsi visitando il sito bwhhotelgroup.it e, in seguito, la pagina Lavora con noi. In quest’ultima pagina, bisogna scegliere le offerte di lavoro di proprio interesse tra sede, hotel ed estero e inviare il curriculum dopo aver compilato il form inserito all’interno di ogni singola offerta. Infine, è possibile inviare la propria autocandidatura in vista di future assunzione, stage o tirocini.

