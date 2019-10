Offerte di lavoro OVS: come candidarsi

Nuove e numerose assunzioni OVS in vari settori, per addetti vendita, magazzinieri e altre figure professionali. OVS nata negli anni 70, oggi rappresenta un brand leader nel mercato dell’abbigliamento donna, uomo e bambino, diventata una delle aziende storiche italiane del settore, sta ricercando personale da inserire in diversi punti vendita in Italia.

Ma chi è veramente OVS

Azienda italiana nata nel 1972 appartiene al gruppo COIN, è presente sul territorio nazionale con oltre 580 negozi sia in franchising che a gestione diretta. OVS opera anche a livello internazionale con 19 punti vendita in tutto il mondo.

OVS propone 4 diverse tipologie di sviluppo e crescita per i giovani, vediamole

1)Corporate and Business: é un programma che ha la durata di 24 mesi rivolto a neolaureati che hanno conseguito un titolo magistrale con il massimo dei voti e nei tempi previsti dal piano di studio.

2)Business Innovation and Digital: é un programma della durata di 24 mesi a neolaureati in discipline tecniche che abbiano conseguito la laurea magistrale con il massimo dei voti nei tempi previsti dal piano di studio.

3)Product and Style: é un programma che ha la durata di 24 mesi rivolto a candidati provenienti da scuole di design con esperienze internazionali significative o provenienti da facoltà di economia e commercio con specializzazione successive in stile e design e che abbiano conseguito il relativo diploma con il massimo dei voti nei tempi previsti dal piano di studio.

4)OVS Store Management Scool: è un programma della durata di 18 mesi rivolto a neolaureati provenienti da diversi indirizzi di studio.

In OVS poi ci sono numerose offerte di lavoro nel settore vendite come:

a)Addetti vendita Full time e Part time

b)Maagazziniere

c)Allievo store manager

Vediamo come avviene il processo di selezione

Una volta inviata la candidatura ad una delle offerte di lavoro OVS, con la foto e tutte le informazioni, il candidato parteciperà ad una selezione attraverso colloqui a distanza con webconference, alcuni in lingua inglese. Per qualsiasi informazioni e chiarimenti, è possibile andare all’interno del sito web nella sezione “Lavora con noi”.

Nuove assunzioni 2020 da parte dei Centri per l’Impiego: ecco le info

Per essere sempre aggiornati, seguiteci su: Facebook – Twitter – Gnews – Instragram – Pinterest e WhatsApp al numero +39 3515397062