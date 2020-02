Offerte di lavoro OVS: ecco dove e come candidarsi

Opportunità di lavoro in OVS, nota azienda di accessori e abbigliamento, che seleziona personale da inserire in vari settori come addetto vendita, magazzinieri, operatori import/export, e-commerce. Vediamo come inviare la candidatura.

Lavoro OVS: assunzioni di vari profili professionali

Le offerte di lavoro riguardano soprattutto questi due profili professionali:

addetti alle vendite . La selezione si rivolge a candidati preferibilmente con esperienza, buona autonomia nell’area vendite, precisione, attitudine a lavorare in team. addetti al magazzino . In questo caso, l’Azienda cerca candidati che abbiano esperienza nel settore della vendita al dettaglio. Le risorse collaboreranno con gli addetti alle vendite delle varie sedi. Anche in questo caso sono richieste, precisione e attitudine a lavorare in team.

Le risorse saranno assunte con contratti part time e full time e saranno collocate nei vari punti vendita presenti, ad esempio, in Lombardia, Veneto, Lazio, Campania, Piemonte, Liguria e in altre regioni italiane.

Come candidarsi

Durante tutto l’anno, l’OVS permette l’invio del curriculum per le offerte di lavoro o per inviare una candidatura spontanea. Per visualizzare le offerte di lavoro e le posizioni ancora aperte bisogna visitare il sito dell’Azienda alla pagina lavoraconnoi.ovs.it e cliccare su Posizioni aperte. In seguito alla registrazione al sito, scegliere le offerte di proprio interesse e inviare la candidatura.

