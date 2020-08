Offerte di lavoro presso nota azienda di servizi. Infatti, Manutencoop, società italiana gestore di servizi integrativi per aziende pubbliche e private con sede in provincia di Bologna offre opportunità di lavoro presso le sedi di Lazio, Emilia Romagna, Toscana, Liguria, Sicilia, Lombardia, Sardegna, Trentino Alto Adige, Piemonte. Ecco profili richiesti e come candidarsi.

Offerte di lavoro Manutencoop: profili richiesti

Manutencoop, società di servizi, seleziona personale per diverse offerte di lavoro. Le risorse saranno inserite in varie sedi con contratti a tempo determinato o indeterminato. Si ricercano anche stagisti per la sede di Bologna. Attualmente, l’azienda è alla ricerca di:

√addetti alle pulizie per le sedi di Colleferro e Ferrara;

√addetti alle manutenzioni presidiante nelle sedi di Udine, Cagliari, Pisa, Genova, Parma, Catania, Peschiera Borromeo, Brescia;

√capo commessa (contract manager) per le seguenti sedi: Cuneo e Bologna;

√manutentori impianti termici/frigoristi per le sedi di Trento e Parma.

Manutencoop, società di servizi per enti privati, pubblici e aziende sanitarie, è formata da aziende che si occupano di gestione e manutenzione di immobili, sterilizzazione di biancheria e strumentario chirurgico, illuminazione e impianti antincendio. La sede legale è in provincia di Bologna, a Zola Predosa, ma ha ulteriori sedi in tutte le regioni italiane. Inoltre, in quanto agenzia di lavoro accreditata dal Ministero del Lavoro, ai propri dipendenti l’azienda offre una formazione continua attraverso il fondo Forma.

Come candidarsi

Gli interessati alle offerte di lavoro presso Manutencoop possono visionare le offerte sul sito www.manutencoop.coop, sezione Divisione somministrazione lavoro>Posizione aperte. In seguito cliccare sull’offerta di interessa e, se in possesso dei requisiti richiesti, cliccare su Candidati per inviare il curriculum dopo essersi registrati al sito.

