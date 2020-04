Offerte di lavoro per diversi profili nel settore GDO. Infatti, una nota catena di supermercati è alla ricerca di personale da inserire nell’organico della sede centrale e nei punti vendita presenti sul territorio nazionale. Nello specifico, le regioni interessate sono: Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia e Piemonte. Vediamo le posizioni aperte, le sedi e come candidarsi.

Offerte di lavoro nei Penny Market: addetti alla vendita, assistenti e direttore di negozio

Periodicamente, Penny Market pubblica sul proprio sito offerte di lavoro per selezionare nuovo personale da inserire nei punti vendita, nei depositi logistici e nella sede centrale.

Le offerte di lavoro sono rivolte a diplomati e laureati, con o senza esperienza da assumere con contratti a tempo determinato ed indeterminato. Per i giovani senza esperienza sono attivati tirocini formativi.

Per candidarsi alle offerte è richiesto il diploma di maturità o una laurea in diverse discipline in base al profilo professionale richiesto, ottime doti organizzative e relazionali, determinazione e predisposizione al lavoro di gruppo.

Attualmente, sul sito aziendale sono presenti numerose offerte. In questa sede, terremo conto solo delle posizioni aperte e disponibili per il mese di aprile.

Quindi, le offerte di lavoro si riferiscono ai profili che di seguito elenchiamo:

√ Addetti alle vendite, per i punti vendita di: Pinerolo (Torino); Acqui Terme, Novi Ligure (Alessandria); Crema (Cremona); Roma; Rimini; Milano; Carpenedolo (Brescia); Porcia, Cordenons (Pordenone).

√ Direttore di negozio, per i seguenti punti vendita: Roma (nuova apertura); Voghera (Pavia).

√ Assistenti Direttore di negozio, per i punti vendita presenti a Milano, Pero (Milano); Roma (nuova apertura); Montichiari (Brescia).

Come candidarsi

Gli interessati a queste offerte di lavoro, possono visitare la pagina Lavora con noi raggiungile dal sito di Penny Market all’indirizzo: www.pennymarket.it.

Per candidarsi alle offerte, scegliere il settore di interesse (rete vendita, centri distributivi, sede centrale) oppure cliccare su “Candidati in Penny Market Italia”. A questo punto, scegliere l’offerta di lavoro di proprio interesse e inviare il curriculum, dopo essersi registrati.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube