Offerte di lavoro per diplomati e laureati: ecco dove e come candidarsi

Lindt, per interessanti offerte di lavoro cerca diplomati e laureati da inserire, per assunzioni o stage, nell’organico aziendale. Le risorse saranno inserite nella sede in Lombardia e nei supermercati e negli ipermercati di Lazio, Sicilia, Piemonte e Umbria. Ecco i profili richiesti e come candidarsi

Lavoro in Lindt: ecco sedi e profili richiesti

Le offerte di lavoro presso Lindt, noto marchio di produzione dolciaria, sono rivolte a diplomati e laureati in materie tecniche ed economiche. Inoltre, l’azienda cerca anche giovani per tirocini retribuiti.

Comunque, per queste opportunità di lavoro, i candidati non saranno valutati solo il titolo di studio, ma anche per: le esperienze pregresse, la conoscenza del disegno meccanico e della diagnostica PLC, l’utilizzo di software gestionali della manutenzione e del pacchetto Office, la conoscenza dei programmi InDesign, Illustrator, Photoshop e dell’ambiente MAC, della lingua inglese e di una seconda lingua straniera, disponibilità al lavoro su turni.

Inoltre, i candidati devono possedere:

√buone le capacità relazionali, di analisi e di negoziazione;

√orientamento al cliente e al risultato;

√autonomia e spirito di iniziativa;

√attitudine al problem solving e al lavoro di squadra.

Nel dettaglio, per lo stabilimento di Induno Olona, in provincia di Varese, l’azienda è alla ricerca di un manutentore meccanico e uno elettronico e di operai alla produzione.

Per le zona della Sicilia Occidentale (Palermo), Umbria, Lazio (zona Nord) e per il Piemonte, in particolare le province di Torino, Cuneo e Asti, le offerte di lavoro riguardano addetti alle vendite, da inserire negli ipermercati e nei supermercati.

Invece, per Direzione Marketing, si cerca una risorsa per il ruolo di Product Manager Lindor.

Infine, l’opportunità di stage sono due. Uno riguarda l’inserimento di una risorsa nell’ufficio grafico, l’altra, invece, andrà a supportare l’area marketing Intercompany Export.

Come candidarsi

Per candidarsi a queste offerte di lavoro, gli interessati possono visitare la pagina dell’azienda Lavora con noi all’indirizzo: www.lindt.it/lavora-con-noi/.

Da questa pagina, cliccare su Posizioni aperte e, poi, sulle offerte di lavoro e, se in possesso dei requisiti, registrare il curriculum nell’apposito modulo online.

