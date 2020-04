Offerte di lavoro per laureati: requisiti e come candidarsi

Per Opportunità di lavoro presso una nota azienda italiana che produce materiale elettrico, interruttori, citofoni con sede a Varese. Infatti, Bticino è alla ricerca di personale con di laurea in varie discipline da inserire nelle varie sedi della Lombardia. Le offerte, prese in considerazione nell’articolo, sono state pubblicate dall’Ufficio delle Risorse umane dell’Azienda tra gennaio e marzo 2020. Ecco sedi di lavoro, profili richiesti e modalità di invio candidatura.

Offerte di lavoro per laureati in Bticino: sedi e profili richiesti

Periodicamente, Bticino è alla ricerca di personale per offerte di lavoro, a giovani con o senza esperienza, con contratti a tempo determinato, indeterminato o stage in base al profilo richiesto.

Candidandosi a queste offerte di lavoro, le risorse saranno inserite nei seguenti settori: Produzione, ricerca e sviluppo; Marketing; Acquisti; Area commerciale; Information Technology; mentre i profili professionali ricercati attualmente sono:

√Progettista elettronico

√Analista industrializzatore

√Junior marketing specialist

√Buyer

√Analista miglioramento processi produttivi

√Progettista embedded

√Funzionario tecnico commerciale real estate

√Industrializzatore nuovi prodotti.

Inoltre, il lavoro sarà svolto nelle sedi di Varese, Muscoline (BS), Erba (CO), Corsico (MI).

Requisiti

Infine, i candidati devono possedere i seguenti requisiti:

a)laurea in ingegneria elettronica/informatica/meccanica/gestionale/dei materiali; economia e management/aziendale; chimica; architettura/ingegneria edile e titoli equipollenti;

b)conoscenza della lingua inglese e/o francese;

c)disponibilità a trasferte in Italia e all’estero;

d)ottima conoscenza di applicativi e programmi di informatica;

e)esperienza nella mansione;

f)preferibile conoscenza di programmi di progettazione 3D.

Candidatura

Infine, gli interessati per candidarsi a queste offerte di lavoro, possono visitare la pagina dell’Azienda. Nella sezione Lavora con noi visionare le posizioni aperte e candidarsi cliccando sull’offerta di interesse.

Inoltre, è possibile inviare una candidatura spontanea per inserire il CV nel database aziendale.

