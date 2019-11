Offerte di lavoro per persone disabili: Centro per impiego Padova e Verona

Il centro per l’impiego di Padova e di Verona ricerca lavoratori iscritti nell’elenco ex art. 8 Legge 68/99 delle persone disabili. Le offerte disponibili sono raggruppate per ambito territoriale provinciale e per candidarsi è necessario inviare un’email al Centro per l’impiego di riferimento:

Inoltre, i Centri per l’impiego del Veneto comunicano che le offerte di lavoro presenti nel sito vengono aggiornate con cadenza settimanale.

Lavoro: Centro per impiego di Padova

Ultimo aggiornamento: 04/11/2019

Qualifica: ordinatore di magazzino – (ID n. 399233/CMPSM)

Sede: Campodarsego

Mansione: addetto al magazzino

Numero posti disponibili: 1

Attività: fabbricazione di altre macchine utensili (incluse parti e accessori) nca

Tipologia contrattuale offerta: lavoro a tempo indeterminato

Modalità di lavoro: full time

Ulteriori requisiti: possesso di licenza media, disponibilità a lavorare nel fine settimana; patente B

Lavoro elenco delle persone disabili: Ambito di Padova, come candidarsi

I candidati interessati alla presente offerta e con i requisiti richiesti, dovranno inviare a L68.padova@venetolavoro.it, indicando nell’oggetto il codice ID relativa all’offerta.

Lavoro: Centro per l’impiego di Verona

Ultimo aggiornamento: 04/11/2019

Qualifica: impiegato amministrativo (ID n. 398293/VERON)

Sede: Colognola ai Colli

Mansioni: impiegati amministrativi; il ruolo prevede l’utilizzo del computer e del pacchetto office per attività di inserimento e controllo dati

Numero posti disponibili: 1

Attività: commercio all’ingrosso di macchine per le miniere, l’edilizia e l’ingegneria civile

Tipologia contrattuale offerta: lavoro a termine (tempo determinato)

Durata: 10 mesi, orario dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 (l’orario sarà concordato con l’azienda)

Modalità di lavoro: full time (è possibile anche il part time)

Qualifica: personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia di uffici ed esercizi commerciali (ID n. 399201/VERON)

Sede: Oppeano

Mansioni: Addetto alle pulizie e aiuto cuoco/a presso l’asilo nido e la scuola dell’infanzia aziendali

Numero posti disponibili: 1

Attività: commercio all’ingrosso di camicie, biancheria intima, maglieria e simili

Tipologia contrattuale offerta: lavoro a termine (tempo determinato) .d. 3/6 mesi part time 20 h. dal

Modalità di lavoro: part time

Durata: 3/6 mesi, per 20 ore settimanali, dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 19.00

Esperienza: preferibile

Qualifica: Addetti all’informazione e all’assistenza dei clienti (ID n. 399194/VER ON)

Sede: San Pietro in Cariano

Mansione: impiegati addetti all’assistenza e gestione clienti, assistenza al servizio commerciale e contatti con la sede principale in Germania

Numero posti disponibili: 1

Attività: assicurazioni diverse da quelle sulla vita

Tipologia contrattuale offerta: lavoro a termine (tempo determinato)

Modalità di lavoro: full time

Durata: 6 /12 mesi, dalle 8.30 /12.30 e dalle 14.00 alle 18.00; possibile anche un part time di 20 ore settimanali (indicativamente) dalle 14.00 alle 18.00

Esperienza: preferibile

Ulteriori requisiti: richiesto diploma tecnico; buona conoscenza lingua inglese parlata e scritta; è previsto l’uso di videoterminale e uso del telefono (contatto esterno) in lingua inglese

Qualifica: Addetti all’immissione dati (ID n. 399310/VER ON)

Sede: Verona

Mansione: impiegata/o commerciale data entry e customer service; il candidato inserirà in apposito applicativo i dati clienti attivi e passivi registrati in azienda e contatterà i clienti telefonicamente

Numero posti disponibili: 1

Attività: noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri

Tipologia contrattuale offerta: lavoro a termine (tempo determinato)

Modalità di lavoro: full time

Durata: 6 MESI + eventuali proroghe mesi, dalle ore 8 alle 12 e dalle 14 alle 18

Esperienza: preferibile

Ulteriori informazioni: la ditta si può raggiungere sia con mezzi propri (parcheggio interno) sia con trasporto pubblico (fermata a circa 300 m.)

Lavoro elenco delle persone disabili: Ambito di Verona, come candidarsi

I candidati interessati alla presente offerta e con i requisiti richiesti, dovranno inviare a L68.verona@venetolavoro.it, indicando nell’oggetto il codice ID relativa all’offerta.

Leggi anche: Lavoro per le categorie protette: ecco le offerte

Per essere sempre aggiornati, seguiteci su: Facebook – Twitter – Gnews – Instragram – Pinterest e WhatsApp al numero +39 3515397062