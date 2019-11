Offerte di lavoro per persone disabili: Centro per impiego Padova

Il Centro per l’impiego di Padova ricerca lavoratori iscritti nell’elenco ex art. 8 Legge 68/99 delle persone disabili. Inoltre, ricordiamo che le offerte di lavoro presenti nel sito vengono aggiornate con cadenza settimanale. Quindi, il termine ultimo è il 18 novembre.

Il Centro per l’impiego raggruppa le offerte in un Ambito territoriale. Per consultare le offerte in dettaglio, cliccare su Ambito Padova e file PDF allegato. Infine, con i requisiti richiesti, dovranno inviare una mail a L68.padova@venetolavoro.it, indicando nell’oggetto il codice ID relativa all’offerta.

Impiegato amministrativo (ID n.399688/PVDSC)

Attività: fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine

Mansione: impiegato amministrativo di supporto allo staff già in forza

Sede: Arzergrande

Posti disponibili: 1

Rapporto/Durata/Modalità lavoro: tempo determinato, a termine, part time per 3 mesi

Titoli di studio: maturità tecnica commerciale-amministrativo

Ulteriori requisiti: utilizzo di strumenti per l’office automation (videoscrittura, fogli elettronici, ecc.).

Disegnatore industriale (ID n. 399689/PVDSC)

Attività: fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine

Mansione: impiegato tecnico per progettazione con sistemi CAD-CAM

Sede: Arzergrande

Posti disponibili: 1

Rapporto/Durata/Modalità lavoro: tempo determinato, a termine, part time per 3 mesi

Titoli di studio: maturità tecnica industriale, Meccanica

Ulteriori requisiti: utilizzo di applicazioni per la grafica e il disegno; di strumenti per l’office automation.

Ordinatore di magazzino (ID n. 399233/CMPSM)

Attività: fabbricazione di altre macchine utensili (incluse parti e accessori) nca

Mansione: addetto al magazzino

Sede: Campodarsego

Posti disponibili: 1

Rapporto/Durata/Modalità lavoro: a tempo indeterminato, full time

Titoli di studio: licenza media

Ulteriori requisiti: patente B

Tecnico di laboratorio biochimico (ID n. 399812/CNSLV)

Attività: tecnico di laboratorio biochimico

Mansione: tecnico di laboratorio di chimica, microbiologia molecolare, immunologia

Sede: Conselve

Posti disponibili: 1

Rapporto/Durata/Modalità lavoro: lavoro a termine, full time per 7 mesi

Ulteriori requisiti: preferibile.

Impiegato amministrativo (ID n. 399808/PADOV)

Attività: commercio all’ingrosso di altre apparecchiature elettroniche per le telecomunicazioni e di altri componenti elettronici

Mansione: addetto ufficio fatturazione

Sede: Padova

Posti disponibili: 1

Rapporto/Durata/Modalità lavoro: tirocinio, part time per 6 mesi, 21 ore settimanali

Titoli di studio: diploma di ragioneria

Ulteriori requisiti:pacchetto Office, inglese

Confezionatori di capi di abbigliamento (ID n. 399794/PADOV)

Attività: confezioni varie e accessori per l’abbigliamento

Mansioni: sarta collaudatrice, capacità di cucire con ago e filo, attaccare bottoni, usare tagliacuci

Sede: Padova

Posti disponibili: 1

Rapporto/Durata/Modalità lavoro: tempo determinato, full time, lavoro a termine per 6 mesi

Pulitore di locali (ID n. 399690/PDVSC)

Attività: locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto)

Mansioni: addetto alle pulizie

Sede:Piove di Sacco

Posti disponibili: 1

Rapporto/Durata/Modalità lavoro: lavoro a tempo indeterminato, part time, 2 ore al mattino ufficio e 2 ore al pomeriggio zona mensa

Personale non qualificato delle attività industriali e professioni assimilate (ID n. 399835/PADOV)

Attività: fabbricazione di stampi, sagome, forme per macchine

Mansione: operaio addetto alle presse stampaggio alluminio

Sede: Torreglia

Posti disponibili: 1

Rapporto/Durata/Modalità lavoro: tempo determinato, a termine, full time su 3 turni

Titoli di studio: diploma di ragioneria

Ulteriori requisiti: pacchetto Office, inglese

