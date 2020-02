Opportunità di lavoro nel settore automazione industriale. Infatti, Leonardo automation, azienda bresciana che progetta, costruisce e installa macchine per i collaudi di prodotti dei propri clienti, cerca laureati e diplomati da inserire nel proprio organico. Le risorse saranno assunte per le sedi ubicate in Lombardia, a Maclodio, provincia di Brescia, e in Umbria, a Ponte Valleceppi, in provincia di Perugia. Le assunzioni, come già detto, riguardano diplomati e laureati con formazione meccanica, tecnica, elettronica.

Lavoro Leonardo automation: figure ricercate

Le offerte di lavoro presso Leonardo automation riguardano, soprattutto, i seguenti profili professionali:

Progettista meccanico per sistemi di automazione/collaudo

mansioni: previste fasi di progettazione e di project management

requisiti: perito meccanico; laureato ingegneria meccanica; neolaureato o con esperienza.

Disegnatore meccanico per sistemi di automazione

mansioni: progettazione, disegno, documentazione tecnica;

requisiti: perito meccanico o laureato ingegneria meccanica; neolaureato o con esperienza.

Sviluppatore software per sistemi di controllo e automazione

mansioni: attività da svolgere in ufficio oppure a bordo del macchinario per il debug, la messa in servizio, i test funzionali

requisiti: perito elettrico/elettrotecnico/elettronico; laurea ingegneria elettronica/automazione junior; esperienza.

Montatore/Congegnatore meccanico per/di controllo e automazione

mansioni: montaggio/aggiustaggio di sottogruppi meccanici/elettromeccanici; assemblaggio di parti fluidodinamiche (aria-olio); aggiustaggio, taratura, messa a punto e test preliminari a banco e sulla macchina

requisiti: perito meccanico junior; esperienza.

Addetto lavorazioni meccaniche

mansioni: utilizzo delle macchine utensili ad asportazione tornio/fresa, CNC, carico/scarico, settaggio, minima programmazione a bordo macchina, controllo dimensionale/qualitativo dei pezzi prodotti

requisiti: perito meccanico junior; esperienza.

Inoltre, si richiede ai candidati, a seconda l’offerta scelta, disponibilità a viaggiare, a lavorare in team, forte motivazione e capacità relazionali. In cambio l’Azienda offre ottima possibilità di crescita professionale.

Come candidarsi a queste offerte

Gli interessati a queste offerte di lavoro devono andare sul sito dell’Azienda e alla pagina Lavora con noi, compilare il modulo, allegare il curriculum e inviare la propria candidatura online. Inoltre, dallo stesso modulo è possibile inviare una candidatura spontanea sia per le sedi italiane, sia per le sedi all’estero.

