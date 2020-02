Offerte di lavoro: Primadonna cerca personale, ecco dove

Offerte di lavoro presso i negozi Primadonna che cerca personale da inserire nelle varie sedi italiane. Le risorse saranno assunte nelle sedi centrali, nei negozi Primadonna e nei punti vendita Valerio 1966. Ecco come inviare le candidature.

Lavoro Negozi Primadonna e Valerio 1966: profili cercati e sedi di lavoro

Primadonna, noto marchio italiano di calzature, abbigliamento e accessori, seleziona personale per opportunità di lavoro nelle sedi in Puglia, Lombardia, Toscana, Liguria, Lazio, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Campania. Le risorse saranno assunte con vari contratti in base alle esperienze precedenti. Possibilità anche di tirocini. Inoltre, il Gruppo offre opportunità lavorative a soggetti inserite nelle liste delle categorie protette (L. n.68/99). Vediamo quali sono i profili ricercati e le sedi di lavoro.

Lavoro Negozi Primadonna

Addetto/a vendita part-time categoria protetta : Brescia– Monza – Nichelino–Verona

: Brescia– Monza – Nichelino–Verona Tirocinante addetto/a vendita categorie protette : Barletta

: Barletta Addetto/a vendita full-time : Bergamo centro commerciale Orio center– Firenze– Genova– Limbiate– Mesagne– Valmontone outlet

: Bergamo centro commerciale Orio center– Firenze– Genova– Limbiate– Mesagne– Valmontone outlet Addetto/a vendita part-time & full-time : Civitavecchia– Cremona centro commerciale Cremona Po– Giussano– Monaco di Baviera

: Civitavecchia– Cremona centro commerciale Cremona Po– Giussano– Monaco di Baviera Responsabile di negozio : Affi– Arese centro commerciale Il centro– Bari via Sparano– Bari Triggiano– Bolzano centro commerciale Twenty– Busnago– Civitavecchia–Como– Corciano centro commerciale quasar– Cremona centro commerciale Cremona Po– Firenze– Giussano– Gravellona Toce– Grosseto centro commerciale maremma– Limbiate– Lucca– Orio al Serio (bg)– Padova– Piacenza–Roma– Nuovo cc Maximo, zona laurentina Roma– Rozzano centro commerciale Il fiordaliso– Pieve Fissiraga centro commerciale Centropieve– Sesto Fiorentino– Torino– Torino c.c. area 12– Trento– Verona centro commerciale Adigeo– Verona Grand’Affi shopping center– Vimodrone centro comm.le Auchan– Monaco di Baviera

: Affi– Arese centro commerciale Il centro– Bari via Sparano– Bari Triggiano– Bolzano centro commerciale Twenty– Busnago– Civitavecchia–Como– Corciano centro commerciale quasar– Cremona centro commerciale Cremona Po– Firenze– Giussano– Gravellona Toce– Grosseto centro commerciale maremma– Limbiate– Lucca– Orio al Serio (bg)– Padova– Piacenza–Roma– Nuovo cc Maximo, zona laurentina Roma– Rozzano centro commerciale Il fiordaliso– Pieve Fissiraga centro commerciale Centropieve– Sesto Fiorentino– Torino– Torino c.c. area 12– Trento– Verona centro commerciale Adigeo– Verona Grand’Affi shopping center– Vimodrone centro comm.le Auchan– Monaco di Baviera Addetto/a vendita part-time : Milano via Torino– Casabertone– Città Sant’angelo – Mantova c.c.La favorita– Mestre c.c. Auchan– Parona– Verona Adigeo– Riva del Garda– Arese– Brugherio– Busnago– Desenzano– Firenze– Lonato centro commerciale Il leone– Centro commerciale Oriocenter– Milano centro– Padova– Pieve Fissiraga– Porta di Roma– Rozzano– San Giuliano (outlet)– Segrate– Vimercate– Vimodrone– Pistoia

: Milano via Torino– Casabertone– Città Sant’angelo – Mantova c.c.La favorita– Mestre c.c. Auchan– Parona– Verona Adigeo– Riva del Garda– Arese– Brugherio– Busnago– Desenzano– Firenze– Lonato centro commerciale Il leone– Centro commerciale Oriocenter– Milano centro– Padova– Pieve Fissiraga– Porta di Roma– Rozzano– San Giuliano (outlet)– Segrate– Vimercate– Vimodrone– Pistoia Store manager : Milano centro città

: Milano centro città Tirocinante addetto/a vendita : Antegnate– Arese– Bari via Argiro–Benevento– Bergamo XX Settembre– Brugherio– Busnago– Casamassima–Chieti– Cesano Boscone–Città Sant’angelo– Como– Corato– Cremona– Eboli Cilento outlet– Fano Centro commerciale Auchan–Ferrara centro commerciale Il castello– Formia centro commerciale Itaca– Foggia cc Grandapulia– Giussano–Guidonia Tiburtina–Legnago centro commerciale Galassia– Limbiate–Lonato– Mantova centro commerciale La favorita– Mesagne– Milano centro– Modena, centro commerciale I portali– Monza– Orio center– Padova centro– Parma – Parona outlet– Piacenza– Pontecagnano– Reggio Emilia cc I petali– Roma centro commerciale La romanina– Roncadelle– Rozzano– Salerno centro– San Giuliano outlet– Savignano–Sedriano– Segrate outlet– Verona centro commerciale Adigeo– Verona Grand’Affi shopping center– Villesse– Vimercate– Vimodrone

Lavoro Negozi Valerio 1966

Addetto/a vendita part-time : Arese– Bergamo via XX Settembre– Bologna

: Arese– Bergamo via XX Settembre– Bologna Referente di negozio : Arese– Bergamo via XX Settembre

Posizione in sede

Area manager: Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sardegna, Triveneto, Toscana

Assistant buyer

Camerieri, banconisti, commis di cucina ft/pt, Primadonna Fusion Cafè- Riccione

Direttore marketing

Impiegato ufficio acquisti

International area manager

Interface manager

Come candidarsi

Per inviare la candidatura per queste offerte di lavoro, gli interessati devono andare sul sito Primadonnacollection.it, alla sezione Lavora con noi, vi è l’elenco di tutte le posizioni lavorative e i link per leggere i dettagli delle offerte e seguire le indicazioni per inviare il proprio curriculum. Inoltre, è possibile inviare la propria candidatura in qualsiasi momento.

