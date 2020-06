Offerte di lavoro Primark: posizioni aperte e come candidarsi

Primark, nota azienda di abbigliamento, accessori, articoli per la casa, prodotti di bellezza offre opportunità di lavoro per l’inserimento di personale con contratti a tempo indeterminato e determinato presso le sedi ubicate in Lombardia, Veneto, Toscana e Lazio. L’annuncio di queste offerte di lavoro è stato pubblicato nel sito del Gruppo alla pagina Carriere. Vediamo quali sono i profili richiesti, le sedi di lavoro e come inviare la candidatura.

Offerte di lavoro Primark: profili richiesti e sedi di lavoro

Primark, azienda specializzata in abbigliamento, accessori, articoli per la casa, offre periodicamente opportunità di lavoro per personale da inserire nelle sedi ubicate in Lombardia, Toscana, Veneto e Lazio. In quest’ultima regione a breve sarà aperto un nuovo punto vendita nel Centro commerciale Maximo. Le risorse saranno assunte con contratti a a tempo pieno o part-time, indeterminato o determinato. Inoltre, saranno possibili per giovani alla ricerca di un primo impiego anche stage formativi.

Nel dettaglio, per queste offerte di lavoro le posizioni aperte riguardano le seguenti figure professionali:

1)Addetti alle vendite per le sedi Verona, Roma, Firenze, Arese, Rozzano, Brescia. I candidati si occuperanno della movimentazione e rifornimento delle merci, assistenza ai clienti, gestione operazioni cassa. Inoltre, tale figura collaborerà con il Supervisor e il Responsabile di reparto. Infine, le risorse saranno assunte con un contratto par-time.

2)Management per le sedi di Brescia, Roma, Verona, Firenze, Arese, Rossano. In questo caso, il Gruppo è alla ricerca di personale per lavoro come Store Manager, Assistant Manager e Department Manager. Quindi, le risorse si occuperanno della gestione dello staff e del punto vendita nel rispetto delle materie di salute e sicurezza dell’ambiente di lavoro. Inoltre, è necessaria esperienza nel ruolo e conoscenza della lingua inglese.

3)Supervision, invece, devono garantire gli standard del punto vendita secondo le direttive aziendali. Anche per questo profilo è necessaria esperienza nella mansione.

Come candidarsi

Gli interessati a queste offerte di lavoro, devono visitare il sito dell’Azienda e la pagina Carriere all’indirizzo: https://it.carriere.primark.com/, scegliere tra le posizioni aperte quella di interesse e, se in possesso dei requisiti, inviare la propria candidatura dopo essersi registrati sul sito.

