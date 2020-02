Il gruppo Ferrovie dello Stato offre opportunità di lavoro per diplomati e laureati in varie discipline. Le assunzioni riguardano: macchinisti, manutentori, capotreno e commerciale, RSPP, controller, tecnici della manovra. Attenzione alla scadenza, che sarà indicata nelle offerte di lavoro e che vanno dal 16 al 19 febbraio. Vediamo nel dettaglio le varie offerte.

Lavoro Trenitalia: ecco le mansioni e i requisiti richiesti

Macchinista per Trenitalia TPER

data scadenza: 16 febbraio 2020

sede di lavoro: Bologna, Parma, Piacenza

tipo di contratto: apprendistato professionalizzante

titolo di studio: diploma di maturità in: elettronica, elettrotecnica, energia/termotecnica, perito tecnico industriale, meccanica

requisiti: età tra i 18 e i 29 anni, preferibile residenza in Emilia Romagna o nelle provincie di Milano, Lodi, Pavia, Cremona

requisiti fisici: stabiliti dall’azienda e consultabili sul sito fsitaliane.it/Lavora con noi/Diplomati/Requisiti fisici

Operatore specializzato della manutenzione per Trenitalia TPER

data di scadenza: 16 febbraio 2020

sede di lavoro: Bologna

tipo di contratto: apprendistato professionalizzante

titolo di studio: diploma di maturità in: elettronica, elettrotecnica, energia/termotecnico, perito tecnico industriale, meccanica

requisiti: età tra i 18 e i 29 anni, preferibile residenza in Emilia Romagna

requisiti fisici: stabiliti dall’azienda e consultabili sul sito fsitaliane.it/Lavora con noi/Diplomati/Requisiti fisici

Capo treno/Capo servizi treno e commerciale per Trenitalia TPER

data scadenza: 16 febbraio 2020

sede di lavoro: Bologna, Parma, Piacenza

tipo di contratto: apprendistato professionalizzante

titolo di studio: diploma di maturità in: artistico, classico, gestione aziendale, linguistico, psico pedagogico/scienze umane, ragioneria e perito aziendale/amministrativo, scientifico, servizi turistici, turismo

requisiti: età tra i 18 e i 29 anni, preferibile residenza in Emilia Romagna o nelle provincie di Milano, Lodi, Pavia, Cremona; buona conoscenza della lingua inglese

requisiti fisici: stabiliti dall’azienda e consultabili sul sito fsitaliane.it/Lavora con noi/Diplomati/Requisiti fisici

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)

data scadenza: 19 febbraio 2020

sede di lavoro: Bari presso Ferrovie del Sud Est e SA s.r.l

tipo di contratto: a tempo indeterminato

requisiti: laurea in: economia, giurisprudenza, ingegneria o tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro; abilitazione alla professione di RSPP; esperienza di almeno tre anni in aziende analoghe al settore trasporti; conoscenza dei sistemi di gestione norme OHSAS 18001:2007/ISO 45001; pacchetto Office

Controller

data scadenza: 19 febbraio 2020

sede di lavoro: Bari presso Ferrovie del Sud Est e SA s.r.l

tipo di contratto: a tempo indeterminato

requisiti: laurea in: materie economiche; esperienza di almeno tre anni maturata nel ruolo; buona conoscenza del pacchetto Office, specialmente di Excel e di SAP (Modulo CO)

Tecnici della manovra e condotta

data scadenza: 19 febbraio 2020

posti disponibili: 5

sede di lavoro: Marzaglia Scalo Ferroviario

tipo di contratto: a tempo determinato di 12 mesi

requisiti: diploma di maturità con il massimo dei voti; patente B; idoneità fisica e psicoattitudinale; possesso della licenza di condotta o abilitazione all’attività di sicurezza preparazione treni (PDT) manovratore; residenza nella regione Emilia Romagna

Come candidarsi

Per candidarsi a queste offerte, gli interessati devono collegarsi al sito fsitaliane.it/Lavora con noi e cliccare nella sezione Campagne di ricerca. A questo punto, cliccare sull’offerta d’interesse, leggere tutte le informazioni e, poi, su Partecipa per inserire le credenziali, se già iscritti, o su Crea un nuovo account. Infine, è possibile inserire una candidatura spontanea in qualsiasi momento dell’anno.

