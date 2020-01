Nuove opportunità di lavoro nel Gruppo Zucchetti spa. Infatti, la nota azienda, attiva nel settore IT- Information technology, con sede a Lodi, seleziona personale inserire nel proprio organico, nella sede principale e in quelle periferiche. Vediamo come inviare la candidatura.

Offerte di lavoro Zucchetti: profili richiesti

Zucchetti, azienda attiva nel settore informatico, seleziona personale per nuove opportunità di lavoro. Il Gruppo, infatti, ricerca sia professionisti esperti nel settore che giovani anche senza esperienza. Le offerte di lavoro sono rivolte a diplomati e laureati. Tra i requisiti, una buona conoscenza dell’informatica e della lingua inglese è indispensabile.

In questo periodo, Zucchetti ricerca, sia per la sede centrale che per quelle periferiche presenti in Toscana, Lombardia, Lazio, Campania, Emilia Romagna, Abruzzo, Marche, Veneto, Liguria,e Piemonte, profili da inserire in alcuni dei seguenti settori:

informatica,

risorse umane,

commerciale,

contabile/fiscale,

amministrazione.

Come candidarsi

Coloro che sono interessati alle offerte di lavoro, possono cercare le posizioni aperte nel sito dell’Azienda alla pagina Lavora con noi e poi Ricerche in corso. Cliccando, invece sulla scheda Accedi, si può inserire il curriculum, se già in possesso delle credenziali oppure creare un nuovo account e per registrare il curriculum nella banca dati del sito.

Le sedi presso le quali ci si può candidare per le offerte di lavoro sono:

Lodi,

Milano,

Napoli,

Roma,

Aulla (MS),

Padova,

Collecchio (PR),

Terranuova Bracciolini (AR),

Pedrengo (BG),

Verona,

Bellaria Igea Marina (RN),

Campoformido (UD),

Erba (CO),

Brescia,

Gorgonzola (MI),

Modena,

Genova,

Torino,

Rovigo,

Lainate (MI).

Infine, nella scheda Benvenuto, il Gruppo Zucchetti spiega che accettare le loro offerte di lavoro vuol dire dare valore alla formazione e all’esperienza, favorendo la crescita individuale, lo spirito collaborativo e facendo esperienza presso una grande azienda leader nel proprio settore.

